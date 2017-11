Ein Polizeioffizier und ein Elite-Polizist müssen sich am Mittwoch vor dem Aargauer Obergericht verantworten. Es geht um einen Polizeieinsatz in Wohlen vor acht Jahren. Dabei war ein Randalierer durch zwei Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizisten fordern Freisprüche.

Vor dem Aargauer Obergericht müssen sich am Mittwoch ein Polizeioffizier und ein Polizist der Sondereinheit «Argus» verantworten.

Die beiden Polizisten waren 2009 an einem Einsatz beteiligt, bei dem ein Randalierer mit zwei Schüssen in den Bauch schwer verletzt wurde.

Das Bezirksgericht Bremgarten hat die Polizisten erstinstanzlich zu je einer bedingten Geldstrafe verurteilt, unter anderem wegen Körperverletzung, Notwehrexzess und Amtsmissbrauch. Die Polizisten haben gegen das Urteil Berufung eingelegt, sie fordern Freisprüche.

Das Obergericht verhandelt den Fall während des ganzen Mittwochs. Das Urteil dürfte erst am späteren Abend gefällt werden.

Spezialeinheit Argus stürmte die Wohnung

An einem Abend im Mai 2009 randalierte ein damals 30-jähriger Mann in seiner Wohnung in Wohlen. Er war stark betrunken und bedrohte seine Frau, die zusammen mit dem gemeinsamen Kleinkind schon aus der Wohnung geflüchtet war.

Die Regionalpolizei konnte den Mann damals offenbar nicht zur Vernunft bringen, ebenso wenig die Kantonspolizei. Letztlich stürmten sechs Polizisten der Aargauer Sondereinheit «Argus» die Wohnung, neben einem Schuss mit dem Elektro-Taser feuerte einer der Elite-Polizisten auch mit der Schusswaffe auf den Mann. Dieser wurde mit zwei Bauchschüssen schwer verletzt. Er hatte den Polizisten mit einem Rüstmesser bedroht.

Befehl zum Zugriff kritisiert

Das Bezirksgericht Bremgarten kritisierte in erster Instanz das Verhalten des Polizeioffiziers ungewohnt scharf. Der Offizier habe keine Alternativen geprüft und habe dadurch rücksichtslos gehandelt, hiess es 2016 im Urteil des Bezirksgerichts.

Vom betrunkenen Mann in der Wohnung sei keine Drittgefährdung ausgegangen. Man hätte auch eine andere Strategie als die Erstürmung der Wohnung wählen können, fand der Gerichtspräsident.

Die Sprache in den aufgenommenen Funksprüchen war zudem laut Bezirksgericht «salopp, grob, unmenschlich» gewesen. Der Offizier sprach unter anderem von «Abräumen», und er wolle keinen «Gugus» verhandeln.

Das Bezirksgericht verurteilte den Offizier, der den Zugriffsbefehl erteilt hatte, deswegen unter anderem wegen Amtsmissbrauch und Hausfriedensbruch zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen.

Schüsse nicht angemessen

Der 35-jährige Elite-Polizist, der die Schüsse abgegeben hatte, wurde erstinstanzlich ebenfalls verurteilt. Wegen schwerer Körperverletzung und Notwehrexzess verhängte das Bezirksgericht Bremgarten gegen ihn eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen.

Der Elite-Polizist sei körperlich und mental fit, er sei für Nahkämpfe ausgebildet und habe Schutzausrüstung getragen, hiess es im Gerichtsurteil. Zudem waren sechs Polizisten am Einsatz beteiligt. Die Schüsse seien in dieser Situation nicht angemessen gewesen.

Zusatzinhalt überspringen Was seither geschah Die beiden beschuldigten Polizisten sind nach wie vor im Einsatz. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil werden sie nicht vom Dienst suspendiert. Das Opfer des Polizeieinsatzes ist 2015 verstorben. Dies hänge jedoch nicht mit den Schussverletzungen oder dem Polizeieinsatz zusammen.

Lange Bearbeitungszeit

Am Mittwoch beschäftigt sich nun das Aargauer Obergericht mit dem Fall, der schon acht Jahre zurückliegt. Die aargauischen Behörden taten sich zunächst schwer mit der Kritik am Polizeieinsatz. Dann wurde die Organisation der Strafverfolgungsbehörden reformiert. Detailfragen während der Strafuntersuchung wurden vor Gericht angefochten.

Im März 2013 setzte der Regierungsrat im zweiten Anlauf einen ausserordentlichen Staatsanwalt zur Untersuchung ein. Dieser verstarb jedoch und ein neuer Ankläger musste gefunden werden.