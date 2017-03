Linksautonome Szene Aargauer Parlamentsgebäude versprayt

Heute, 15:20 Uhr

In der Nacht auf Samstag wurde das Aargauer Parlamentsgebäude in Aarau verschmiert. An der Fassade prangen polizeifeindliche Parolen. Die Farb-Attacke richtete sich gegen einen Verein von SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Und sie hat offenbar etwas mit der Berner Hausbesetzer-Szene zu tun.



Wer die Sprayer sind, welche das Grossratsgebäude in Aarau verschmiert haben, weiss die Kantonspolizei nicht. In einer Medienmitteilung weist die Polizei aber darauf hin, dass die Tat auf einer Internetplattform der linken Szene kommentiert worden sei. Die Sprayerei stehe in Zusammenhang mit einer Veranstaltung des Vereins «Sicherheit für alle», teilt die Polizei weiter mit. Präsident des Vereins ist SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Geschäftsführer ist der ehemalige SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer. Am Samstagvormittag hatte der Verein zu seiner Wintertagung ins Aargauer Parlamentsgebäude eingeladen. Unter anderem sprach die Präsidentin des Verbands Schweizer Polizei-Beamter zu den aktuellen Herausforderungen der Polizei. Die Aktion stehe auch in Zusammenhang mit der Hausbesetzer-Szene in Bern, meldet Tele M1. Der ebenfalls angebrachte Schriftzug «Effy29» weise auf die Liegenschaft an der Effingerstrasse in Bern hin. Wegen der Räumung der besetzten Liegenschaft war es kürzlich zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei gekommen.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, jagm