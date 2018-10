Die Sauserfreinächte finden in den Gemeinden Oberflachs, Veltheim, Schinznach-Dorf und Thalheim an folgenden Wochenenden statt: 4. bis 6. Oktober; 11. bis 13. Oktober, 18. bis 20. Oktober. Polizeistunde ist am Freitag um 2 Uhr, am Samstag um 3 Uhr und am Sonntag um 2 Uhr.