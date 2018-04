Das AKW Gösgen möchte Radioisotope für die Medizin produzieren. Der Verwaltungsrat beantragt eine entsprechende Änderung der Statuten.

In der Medizin werden Radioisotope hauptsächlich in der Onkologie verwendet, sie dienen der Diagnose oder der Behandlung von Tumoren.

Weltweit steigt der Bedarf an Radioisotopen für die Medizin, die Produzenten werden jedoch weniger. Das AKW Gösgen könnte solche Isotope ohne grösseren Aufwand produzieren und wurde deshalb von externen Firmen angefragt in den Markt einzusteigen.

Radioisotope werden in der Medizin für die Diagnostik und Behandlung vor allem in der Krebs-Therapie verwendet. Weltweit steigt der Bedarf an Radioisotopen. Es gibt Produktionsstätten in Australien, Europa, Kanada und Südamerika, in der Schweiz stellt eine spezialisierte Firma an der Uni Bern Isotope für die Medizin her, bislang gibt es aber kein Schweizer AKW, welches Isotope produziert.

Das AKW Gösgen sei «prädestiniert» für die Produktion von Isotopen-Kügelchen, sagt die Sprecherin des Kraftwerks, Barbara Kreyenbühl: «Unsere Anlage verfügt über die notwendige Leistung für die Produktion von diesen Kügelchen, es würde nur eine minimale technische Anpassung benötigen.» Schon heute produziert das AKW Gösgen Isotope für die Vermessungstechnik.

Legende: Radioisotope werden in der Medizin vor allem in der Krebsforschung, -diagnose und -therapie verwendet. Imago (Symbolbild)

Isotope wären Nebenerwerb

Für die Produktion von Radioisotopen braucht es eine Bewilligung und eine Statutenänderung des AKW Gösgen. Der Verwaltungsrat beantragt eine solche Änderung an der nächsten Generalversammlung Anfang Juni als Grundlage für die Erschliessung neuer Geschäftsfelder.

Unabhängig davon, wie dieser Entscheid ausfällt: Das Hauptgeschäft des AKW Gösgen bleibe die Stromproduktion, heisst es auf Anfrage. Die Isotope für die Medizin würde man allenfalls zusammen mit einem Partner verkaufen, ein grosses Geschäft sei dies aber nicht, so Barbara Kreyenbühl.