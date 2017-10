Ausbildung für Politiker Gemeinderäte drücken die Schulbank

«Gemeinderat – Führung, Verantwortung, Freude», so heisst die Veranstaltung, an der neue Solothurner Exekutivpolitikerinnen und -politiker an ihre neuen Aufgaben herangeführt werden sollen. Schon zum achten Mal bietet der Kanton die Kurse heuer an.

3/3 An den Einführungskursen für neugewählte Gemeinderäte sollen praktische Tipps und Tricks für die Amtsführung vermittelt werden, heisst es in einer Mitteilung der Solothurner Staatskanzlei. André Grolimund, Chef des Amtes für Gemeinden beim Kanton Solothurn ist vom Nutzen der Kurse überzeugt: «Das Echo auf unsere Kurse ist durchwegs positiv.» Am Puls der Bevölkerung Sowohl Regierungsräte des Kantons als auch Fachleute aus der Verwaltung vermitteln in den Kursen Infos zur effizienten Durchführung von Sitzungen, zur Bearbeitung von Wahlgeschäften und zu weiteren Pflichten, die mit dem Amt als Gemeinderat verbunden sind. Am Montag fand der Kurs im Vebo-Restaurant in Oensingen statt. Es unterrichtete auch Regierungsrätin Susanne Schaffner. Sie betont, wie wichtig die Gemeinderäte für das Funktionieren unserer Demokratie seien. «Sie sind am nächsten an der Bevölkerung, sie kennen die Sorgen und Nöte ihrer Einwohner.» Weitere Gemeinderats-Kurse bietet der Kanton Solothurn im November in Olten und in Lüterkofen-Ichertswil an. Insgesamt absolvieren den Kurs laut dem Amt für Gemeinden über 400 Gemeinderäte. Audio «Gemeinderäte drücken die Schulbank (31.10.17)» abspielen. Audio «Gemeinderäte drücken die Schulbank (31.10.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 Gemeinderäte drücken die Schulbank (31.10.17) 2:03 min

