Der Wisent gilt als Ur-Rind in Europa. Bereits im Mittelalter wurden ein Grossteil der Population ausgerottet. In freier Wildbahn kommt der Wisent heute in Polen oder Russland vor, in Deutschland wurde 2013 eine Gruppe ausgewildert. Die Tiere werden rund 500 Kilogramm schwer und erreichen eine Höhe von knapp zwei Metern.