Die Fans waren sich vor dem Spiel einig: Aarau wird den 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht verspielen und steigt am Sonntag in die Super League auf. Aber das Spiel im Brügglifeld verläuft völlig anders als erwartet.

Zu Beginn schien Aarau das überlegene Team zu sein. Doch Xamax dreht auf und Schoss Tor um Tor. Sollte das Spiel nach 90 Minuten 4:0 für Xamax stehen, gäbe es eine Verlängerung. Wenn dann immer noch Gleichstand herrschen sollte, müssten die Teams ins Penaltyschiessen.

Der Vorsprung war komfortabel

Aarau bracht aus dem Hinspiel einen 4:0-Vorsprung mit. Schiesst Aarau ein einziges Tor, muss Xamax mit fünf Toren Unterschied siegen, um in der Super League zu bleiben.

Noch hat Aarau also eine ganze Halbzeit, um alles klar zu machen. Sollte der Aufstieg Tatsache werden, starten die Feierlichkeiten gleich nach dem Abpfiff im Stadion Brügglifeld. Die Mannschaft bleibt bis ca. 19 Uhr im Stadion.

Um 19.45 Uhr sollen sich, so der FC Aarau in einem Newsletter, alle Fans vor dem Regierungsgebäude auf dem Aargauerplatz in Aarau treffen. Angesagt ist ein «Zeremoniell mit verschiedenen Ansprachen». Die Mannschaft werde sich auf dem Balkon des Regierungsgebäudes treffen, kündigt der FC Aarau an.

Der offizielle Teil ist um 22 Uhr beendet. Danach gehen die Feiern in der ganzen Stadt weiter. Die 1. Mannschaft des FC Aarau schliesst den Abend in der Aeschbachhalle ab. Dies gilt aber nur, wenn Aarau tatsächlich aufsteigt. «Bei einem Nicht-Aufstieg wird die Saison in einem kleinen Rahmen im Stadion Brügglifeld abgeschlossen», schreibt der FC Aarau.