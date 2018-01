Bei zwei Grossprojekten erwartet der Kanton dieses Jahr den Spatenstich: beim Autobahnzubringer Lenzburg und in Suhr.

Der Kanton Aargau gibt viel Geld aus im Strassenbau. In diesem Jahr sollen es 165 Millionen Franken sein. 99 Millionen Franken davon entfallen auf den Neubau und die Umgestaltung von Kantonsstrassen, teilt das Aargauer Verkehrsdepartement mit.

Für den Werterhalt wie Belagserneuerungen und -verstärkungen oder Sanierungen von Brücken und Stützbauwerken werden 44 Millionen Franken eingesetzt. Für Lärmsanierungsmassnahmen gibt der Kanton 15 Millionen Franken aus. Auf den Ausbau des kantonalen Radroutennetzes fallen sieben Millionen Franken.

Spatenstich für zwei Grossprojekte

Im April sollen die Arbeiten am überlasteten Knoten Neuhof am A1-Zubringer in Lenzburg beginnen. Auch für den Umbau des Knotens Kreuz in Suhr soll der Startschuss fallen.

Der Kanton treibt die Arbeiten an vier weiteren Grossprojekten voran. Es sind dies die Neugestaltung des Schulhausplatzes in Baden, die Erneuerung der Brücke über die SBB in Oftringen, die zweite Etappe der Wiggertalstrasse im Raum Zofingen sowie das Verkehrsmanagement im Raum Baden.

Wenn alles nach Plan verläuft, sollten bei allen vier Projekten die Bauhauptarbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen werden können, wie das Verkehrsdepartement festhält.