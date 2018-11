Über 100 hundert Personen sind illegal auf das Gelände der Bell in Oensingen eingedrungen.

Die Aktivisten haben, trotz der Aufforderung der Polizei, die Fleischfabrik nicht verlassen.

Inzwischen hat die Polizei mit der Räumung begonnen.

Eine Gruppe von Aktivisten ist in der Nacht auf Mittwoch auf das Gelände von Bell eingedrungen. Laut der Polizei befanden sich über 100 Personen in einem Gebäude. Sie verhinderten, dass Lastwagen be- und entladen werden können. Es handle sich um eine Protestaktion gegen die Fleischindustrie

Die Polizei hat in der Folge das Gebäude umstellt, und die Aktivisten aufgefordert das Gelände zu verlassen. Dem sind sie nicht gefolgt. Nun räume man das Gebäude, teilt die Solothurner Kantonspolizei mit. Bisher sei niemand verletzt worden.

Grosse Metzgerei

Bell schlachtet in Oensingen Tiere und verarbeitet Frischfleisch. Die Firma will den Standort in den nächsten Jahren weiter ausbauen. In Zukunft sollen dort 1200 Personen für Bell arbeiten.

Bell ist ein Tochterunternehmen von Coop. Für das Unternehmen arbeiten insgesamt 12'000 Personen, die einen Umsatz von vier Milliarden Franken erwirtschaften.