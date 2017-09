Beim Zurückdenken kommen wohl viele ins Schwitzen: Die theoretische Prüfung für den Führerschein ist ein grosser Augenblick für viele Leute, der Gedanke ans Versagen und an das folgende längere Warten auf das «Billet» können einen entsprechend nervös machen.

In Olten und Bellach nahm diese Angst offenbar solche Ausmasse an, dass sich rund 20 angehende Neulenker zum Betrug entschlossen. Pech für sie, dass sie auch einen Helfer fanden. Ein 41-jähriger Mann soll den jungen Prüflingen mit allerlei technischem Hilfsmittel geholfen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen habe man diesen Mann nun gefunden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag schreibt.

James-Bond-Methoden mit guter Bezahlung

Man sei Hinweisen aus anderen Kantonen nachgegangen, habe umfangreich ermittelt und Verdächtige überwacht, um dem Betrüger auf die Schliche zu kommen, schreibt die Kantonspolizei. Die Betrugsfälle ereigneten sich zwischen Dezember 2014 und März 2016.

Der Ermittlungsaufwand war nötig, da der Betrug mit ausgefeilten technischen Mitteln erfolgte. Der Hauptbeschuldigte war am Prüfungstag in der Nähe der Prüfung. Von ausserhalb war er mit Mini-Kamera und Mikro-Ohrstöpseln mit einem Prüfling verbunden und half so durch die Antworten.

Für seine «Hilfe» soll der Mann jeweils einige Tausend Franken erhalten haben. Sowohl er als auch seine «Kunden» müssen sich nun vor den Strafverfolgungsbehörden verantworten. Die Nervosiät vor der Prüfung auszuhalten, wäre für sie auf jeden Fall günstiger gewesen.

