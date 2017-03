Regierungsratswahlen: Der Zwischenstand

Die bisherigen Regierungsräte werden wohl bereits im 1. Wahlgang in ihrem Amt bestätigt. Das sind Bildungsdirektor Remo Ankli (FDP), Baudirektor Roland Fürst (CVP) und Finanzdirektor Roland Heim (CVP).

Die neuen Kandidaturen müssen nach den bisherigen Resultaten in einen zweiten Wahlgang (am 23. April). Marianne Meister (FDP) macht bisher am meisten Stimmen. Die Präsidentin des Gewerbeverbandes aus dem Bucheggberg hat aktuell etwa 900 Stimmen Vorsprung auf die Oltner SP-Kandidatin Susanne Schaffner.

Damit hat Schaffner nun die Grüne Brigit Wyss (Solothurn) überholt. Deutlich hinter Wyss liegt SVP-Kandidat Manfred Küng (Kriegstetten). Damit dürfte die SVP weiterhin nicht im Solothurner Regierungsrat vertreten sein.

Abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt wie erwartet die Kandidatin der kleinen GLP, Nicole Hirt.