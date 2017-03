Das SRF-Team ist bereit

SRF berichtet am Radio im Regionaljournal Aargau Solothurn von SRF 1 im Halbstundentakt aus Solothurn. Am Fernsehen erfahren Sie alles zu den Wahlen um 13 Uhr in der Tagesschau und um 18 Uhr in einer Spezialausgabe von Schweiz Aktuell.