Dienstagabend im Probelokal der Stadtmusik Solothurn: Aus fast 20 Klarinetten, Posaunen, Trompeten und Saxofonen ertönt «Kumbaya My Lord». Es klingt wie bei einer Jugendmusik. Es sind aber nicht Kinder, die hier zusammen üben, sondern Erwachsene. Beispielsweise die 62-jährige Maria-Theresia Sailer.

Legende: SRF

«Es war schon ewig mein Wunsch, Trompete zu spielen», erzählt die Stillberaterin. Nicht zuletzt wegen der Kinder fehlte ihr aber jahrzehntelang die Zeit, um ihren Traum zu verwirklichen. Jetzt lernt Maria-Theresia Sailer Kornett spielen. Im Februar 2019 hat sie dem Instrument den ersten Ton entlockt, als die Proben in der Bläserklasse Solothurn und Umgebung begonnen haben.

Musikvereine haben die Erwachsenen im Visier...

In der Region Solothurn ist es die erste Bläserklasse für Erwachsene. Und auch im Aargau gibt es erst wenige. 2017 ist in Frick eine Bläserklasse gestartet, 2018 in Spreitenbach, und in Hausen gibt die erste Bläserklasse im Januar 2020 ihr Abschlusskonzert. Das Ziel ist überall das gleiche: Erwachsene sollen zusammen ein Blasinstrument erlernen.

Legende: SRF

Anton Helscher dirigiert die Anfänger und Wiedereinsteiger der Bläserklasse Solothurn einmal in der Woche. Er lobt die Motivation und Disziplin der Erwachsenen. «Die trainieren zu Hause zum Teil intensiv. Die wollen das wirklich. Und alle helfen einander, wenn etwa jemand einen Ton noch nicht kennt».

...weil die Jungen nicht mehr kommen

Helscher ist auch Dirigent der Stadtmusik Solothurn und hofft, dass einige, die jetzt die Bläserklasse besuchen, in anderthalb Jahren dann im Verein weiterspielen. Genau diese Hoffnung ist es, die auch andere Blasmusikvereine dazu bewegt, Bläserklassen für Erwachsene zu gründen. Schneisingen, Gerlafingen und Recherswil, sowie Gretzenbach schmieden entsprechende Pläne.

Legende: SRF

Der Musikverein Gretzenbach habe nur noch 20 Aktivmitglieder und sei überaltert, sagt Hans Beer (75), der selber bereits 60 Jahre im Verein mitspielt. Früher war es so, dass die Jugendlichen in die Dorfmusik eintraten, sobald sie nach ein paar Jahren Musikschule ein Instrument beherrschten. Diese Zeiten seien aber leider vorbei, sagt Beer. Gretzenbach habe schon seit Jahren keinen Nachwuchs mehr aus der Musikschule erhalten.

Legende: SRF

Weil die Jungen nicht mehr kommen, sollen jetzt also Erwachsene die Lücken in den Blasmusikvereinen füllen. Dass die Hoffnung zumindest berechtigt ist, zeigt sich in der Ostschweiz, wo Bläserklassen für Erwachsene schon länger verbreitet sind. Und auch das Beispiel der Musikgesellschaft Hausen stimmt zuversichtlich. Aus deren Bläserklasse wollen nächstes Jahr acht Personen zumindest mal probeweise in den Verein wechseln.

Ob die Bläserklasse Gretzenbach zustande kommt, zeigt sich schon bald. Am Donnerstag findet ein Informationsabend statt. Melden sich 15 Personen an, starten im Februar die Proben. In Solothurn übt die Bläserklasse derweil weiter «Kumbaya My Lord». Im Dezember steht ein öffentlicher Auftritt an, dann präsentieren Maria-Theresia Sailer und ihre Kollegen ihr Können am Weinachtsmarkt.