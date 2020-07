Mehrfamilienhaus evakuiert – alle Bewohner in der Mensa

Brand in Zofingen

Das Gebäude hat 11 Stockwerke. Das Feuer brach in einer Wohnung im 5. Stock aus.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergriffen.

Alle rund Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden in eine Notunterkunft gebracht.

Die Meldung des Brandes ging nach Angaben der Polizei um 23 Uhr am Dienstagabend ein. Bis zu 100 Feuerwehrpersonen waren im Einsatz. Es gelang ihnen, den Brand zu löschen. Drei Personen wurden ins Spital gebracht mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung.

Legende: Das Gebäude hat 11 Stockwerke. Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten die Nacht in einer Notunterkunft verbringen. BRK News GmbH

Die Polizei schreibt, die Brandursache sei noch unklar, im Vordergund stehe «eine Fahrlässigkeit». Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete beim 44-jährigen Wohnungsbewohner- und -besitzer eine Blut- und Urinprobe an.

Die rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie verbrachten die Nacht in der Mensa des Bildungszentrums Zofingen. Die meisten konnten am Mittwochmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren.