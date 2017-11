An der Generalversammlung der Aktionäre des Freiämter Challenge Leaguist gab es am Donnerstag wenig Grund zur Freude. Spielerisch ist Wohlen aktuell auf dem drittletzten Platz, weit dramatischer sieht es jedoch in der Vereinskasse aus.

Stand Flutlichtanlage Von der Swiss Football League hat der FC Wohlen den klaren Auftrag eine neue Flutlichtanlage zu installieren. In den nächsten Tagen will der Verwaltungsrat über Beleuchtungsprojekt nun im Rahmen von 500'000 Franken befinden. Zunächst muss jedoch die Finanzierung durch die Einwohnergemeinde gesichert sein. Hier soll ein Gesuch folgen.

Die Jahresrechnung aus dem vergangenen Somme zeigt, das die Erträge rückäufig waren. Es gab weniger Gönnerbeiträge, weniger Zuschauereinnahmen und auch punkto Werbung, Marketing und Sponsoren floss weniger in die Kasse des Freiämter Fussballvereins als nötig gewesen wäre. Das Resultat: Ein Verlust von 52,840 Franken.

Diese schlechten Nachrichten der letzten Saison setzten sich in der laufenden Saison fort. Der Verwaltungsrat spricht in einer Medienmitteilung vom Freitag von einem «dringenden Handlungsbedarf, damit die FC Wohlen AG den laufenden Spielbetrieb bis Ende Saison aufrecht erhalten kann.»

Für die «dringend notwenige finanzielle Sanierung» setzt sich der Verwaltungsrat gemäss Mitteilung eine Frist bis zum 31. Dezember. Sollten die Finanzen bis dahin nicht im Gleichgewicht sein, sei «die Fortsetzung des Spielbetriebs für die Rückrunde der laufenden Saison nicht mehr sichergestellt.»