Mit sieben Gesetzesänderungen möchte die Aargauer Regierung das Budget 2018 entlasten und rund 40 Millionen Franken sparen. Doch die Pläne scheinen schon vor der Debatte im Grossen Rat so gut wie gescheitert. Von den Parteien gibt es in den Stellungnahmen die Note «ungenügend».

Über sieben Vorschläge muss der Grosse Rat beraten. Sieben Vorschläge, um das Budget 2018 ins Lot zu bringen. Schon jetzt ist klar: Diese sieben Ideen werden es schwer haben im Parlament.

Die Sanierungsmassnahmen kurz erklärt:

Erhöhung Kostendeckungsgrad Einwohner- und Objektregisterplattform (- 30'000 Franken) : Künftig sollen nur noch Gemeinden und kantonale Ämter kostenlos auf Daten zugreifen können. Betreibungsämter und andere Bezüger müssen bezahlen.

Künftig sollen nur noch Gemeinden und kantonale Ämter kostenlos auf Daten zugreifen können. Betreibungsämter und andere Bezüger müssen bezahlen. Aussetzung Schuldentilgung Spezialfinanzierung Sonderlasten (- 36,4 Millionen Franken): Die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken und der Pensionskasse wurde mit diesem «Kässeli» bezahlt. Im Moment werden diese Schulden regelmässig abbezahlt. Nun sollen diese Zahlungen unterbrochen werden können, wenn in der Jahresrechnung ein Defizit droht.

Die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken und der Pensionskasse wurde mit diesem «Kässeli» bezahlt. Im Moment werden diese Schulden regelmässig abbezahlt. Nun sollen diese Zahlungen unterbrochen werden können, wenn in der Jahresrechnung ein Defizit droht. Gebühren im Mahnwesen (- 800'000 Franken): Wer eine Mahnung für die Steuererklärung oder die Bezahlung der Steuern erhält, dem werden künftig Mahngebühren in Rechnung gestellt.

Wer eine Mahnung für die Steuererklärung oder die Bezahlung der Steuern erhält, dem werden künftig Mahngebühren in Rechnung gestellt. Weniger finanzielle Entschädigung für vorläufig Aufgenommene (- 1,2 Millionen Franken): Aktuell bezahlt der Bund sieben Jahre lang materielle Hilfe für Ausländer mit Status F, dann bezahlt der Kanton. Künftig sollen ab dem 7. Jahr die Gemeinden diese Kosten tragen.

Aktuell bezahlt der Bund sieben Jahre lang materielle Hilfe für Ausländer mit Status F, dann bezahlt der Kanton. Künftig sollen ab dem 7. Jahr die Gemeinden diese Kosten tragen. Weniger Familienzulagen für bessergestellte Nichterwerbstätige (- 1,9 Millionen Franken): Nichterwerbstätige mit einem Einkommen von mehr als 15'000 Franken pro Jahr und einem Vermögen von mehr als 300'000 Franken erhalten weniger Familienzulagen. Eine ähnliche Regelung gilt im Kanton Solothurn.

Reduktion der persönlichen Auslagen bei Personen in stationären Einrichtungen für Behinderte (- 800'000 Franken): Aktuell erhalten Heimbewohner für persönliche Auslagen (Kleider, Körperpflege, Konsumationen etc.) 435 Franken pro Monat. Neu wären es nur noch knapp 338 Franken.

Aktuell erhalten Heimbewohner für persönliche Auslagen (Kleider, Körperpflege, Konsumationen etc.) 435 Franken pro Monat. Neu wären es nur noch knapp 338 Franken. Reduktion der persönlichen Auslagen bei Personen in stationären Pflegeeinrichtungen und Spitälern (- 1 Million Franken): Aktuell erhalten Patient/innen rund 370 Franken pro Monat, neu wären es nur noch 305 Franken.

Die grundsätzliche Kritik der Parteien

Der wahrscheinlich positivste Satz in allen Stellungnahmen der Parteien stammt von der BDP. Sie stimme den Entlastungsmassnahmen «grundsätzlich» zu. Bereits im zweiten Satz der Mitteilung schreibt die Partei dann aber, welche Massnahmen sie ebenfalls rundweg ablehne. Die EVP ist grundsätzlich «skeptisch».

Deutlicher werden viele andere Parteien in ihren Schreiben an die Regierung: Die vorgeschlagenen Ideen hätten «wenig mit Sparen zu tun», heisst es bei der SVP. Die Auswahl an Massnahmen sei «zufällig, wenig durchdacht und unvollständig», schreiben die Grünen.

Die CVP formuliert schon fast versöhnlich an die Adresse «ihres» Finanzdirektors, dass die Massnahmen «wiederum nur ein kleiner Schritt in die halbwegs richtige Richtung» seien.

Kurz: Es hagelt Kritik von allen Seiten. Hier die Urteile der Parteien zu den einzelnen Massnahmen:

Die Positionen der Parteien Sanierungsmassnahme

SVP

SP FDP CVP Grüne GLP EVP BDP Gebühren für Einwohner- und Objektregister

Nein eher Nein

Nein

eher Ja

eher Ja

Ja

eher Ja

eher Ja

Aussetzung Schuldentilgung Spezialfinanzierung Sonderlasten

Nein Ja Nein Ja eher Ja

Nein

eher Nein

eher Ja

Kostendeckende Gebühren im Mahnwesen (Steuern)

Nein Ja Nein eher Nein

eher Nein

eher Ja

eher Ja

Ja Keine Kantonsbeiträge für vorläufig Aufgenommene (Status F) nach 7 Jahren

Nein Nein Nein eher Nein

Nein Ja

eher Nein

Nein Weniger Familienzulagen für bessergestellte Nichterwerbstätige

Nein eher Nein

k.A.

eher Ja

Nein Nein

eher Nein

Ja Weniger Geld für persönliche Auslagen für erwachsene Menschen mit Behinderungen

Nein Nein Nein eher Nein

Nein Nein

Nein Nein Weniger Geld für persönliche Auslagen für Personen in Pflegeheimen und Spitälern

Nein Nein Nein eher Nein

Nein Nein eher Ja

Nein

Die Einschätzung zu den Chancen

Bereits beerdigt sind die Sparmassnahmen auf dem Buckel von Behinderten und Patienten. Die Kürzung der Beiträge an persönliche Auslagen fällt von links bis rechts durch. Keine Partei will «auf Kosten benachteiligter Personen» sparen, wie es die SVP schreibt.

Am meisten Diskussionen wird die Spezialfinanzierung Sonderlasten auslösen. Hier geht es um richtig viel Geld. SP, Grüne, CVP und BDP können sich durchaus vorstellen, dass man für ein paar Jahre keine Schulden mehr abbezahlt. Allerdings knüpfen einige Parteien auch klare Bedingungen daran - die Grünen wollen die Massnahme zum Beispiel auf maximal zwei Jahre begrenzen.

Zusatzinhalt überspringen «Gesamtschau» im Frühling Die Aargauer Regierung hat für den Frühling 2017 eine «finanz- und aufgabenpolitische Auslegeordnung» angekündigt. Sie soll zeigen, welche Aufgaben und Leistungen der Kanton noch erbringen kann, ohne dass der Staatshaushalt «wieder in eine Schieflage» gerät, wie es beim Finanzdepartement heisst.

SVP, FDP, GLP und EVP sind eher skeptisch oder sogar kategorisch dagegen. Staatsschulden müssten stabilisiert und abgetragen werden, halten die Freisinnigen fest. Keine Schulden abbauen, das sei «eine Verschiebung des Problems und keine Sparmassnahme». Die Gegner haben rechnerisch klar die Mehrheit im Parlament - auch diese Vorlage wird es also schwer haben.

Auch die Streichung der Kantonsbeiträge für Flüchtlinge mit Status F wird keine Mehrheit finden. Viele Parteien bemängeln, dass damit erneut einfach Kosten auf die Gemeinden abgewälzt werden.

Fazit: Die Regierung wird nie und nimmer 40 Millionen Franken einsparen können, wie sie es geplant hatte. Es zeichnet sich erneut eine heftig geführte Finanzdebatte ab. Und es braucht einmal mehr neue Ideen, um ein Defizit in der Staatskasse zu vermeiden.