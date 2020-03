Die eidgenössische Volksabstimmung vom 17. Mai wurde vom Bundesrat abgesagt. Der Aargauer Regierungsrat hat entschieden, dass deshalb auch die kantonale Volksabstimmung verschoben wird.

Die Spitäler stellen spontan ein Kinderbetreuungsangebot auf die Beine. Dies weil sie befürchten, dass Ärztinnen und Pflegefachfrauen sonst zuhause bleiben.

In beiden Kantonen bleiben auch die Schulen bis nach den Frühlingsferien am 19. April 2020 zu.

Mittwoch, 18. März: Solothurner und Aargauer Politik steht still

Die eidgenössische Volksabstimmung vom 17. Mai wurde vom Bundesrat abgesagt. Der Aargauer Regierungsrat hat entschieden, dass deshalb auch die kantonale Volksabstimmung nicht durchgeführt und verschoben wird. Das Stimmvolk wird also erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Neuorganisation der Volksschule – und damit vor allem über die Abschaffung der Schulpflegen – entscheiden. Nähere Informationen folgen gemäss Staatskanzlei in einer Mitteilung am späteren Nachmittag.

Auch die Sitzungen des Kantonsparlaments im April sind abgesagt. Dafür soll der Grosse Rat im Herbst an zusätzlichen Terminen tagen. Zudem werden die geplanten Ausflüge der Fraktionen im Mai– wenn möglich – zu Gunsten einer Sitzung des Parlaments gestrichen. Wichtige Geschäfte könnten trotzdem fristgerecht umgesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung des Büros des Grossen Rates. Man werde die Geschäfte gemeinsam mit der Regierung neu priorisieren.

Auch im Kanton Solothurn werden die Urnengänge vom 17. Mai verschoben, wie der Informationsdienst der Regierung auf Anfrage bestätigte. Die Solothurner Stimmbevölkerung hätte über zwei Vorlagen entschieden, nämlich über einen Kredit für den neuen Standort der Motorfahrzeugkontrolle in Olten und über eine Änderung im Gemeindegesetz.

Mittwoch, 18. März: Kreative Spitäler – Kinderhort im Sitzungszimmer

Die Spitäler befürchten, dass ihnen Ärztinnen und Pflegefachfrauen fehlen könnten, wenn die Betreuung ihrer Kinder nicht gewährleistet ist. Die Spitäler richten deshalb nun auch eigene Kinderhorte ein. Im Kantonsspital Baden beispielsweise werden freigewordene Sitzungszimmer umgenutzt und dienen nun als Kinderhort. Auch in kleineren Spitälern wie dem Regionalspital Leuggern wurde dies gemacht. Hier sorgen Freiwillige für die Betreuung der Kinder. Das Ziel: Das Spitalpersonal soll sich in Ruhe um die Kranken kümmern können.

Dienstag, 17. März: Schwieriger Arbeitsweg für Grenzgänger

An den Grenzen braucht es derzeit Geduld. In Koblenz zum Beispiel löste sich der Stau gestern Abend erst nach 22 Uhr auf. Was bedeutet diese neue Situation für Grenzgänger, die zum Beispiel in Schweizer Spitälern arbeiten? Kommen sie noch rechtzeitig zur Arbeit?

Man habe die Situation im Blick, heisst es bei verschiedenen Spitälern aus der Region auf Anfrage. Bisher habe sich die Situation aber noch nicht auf den Betrieb ausgewirkt, sagt zum Beispiel Omar Gisler, Sprecher des Kantonsspitals Baden. Im Notfall hätte man aber auch Lösungen parat: «Plan B wäre die Grenzgänger in Hotelzimmern in der Region unterzubringen.»

Dienstag, 17. März: Kanton Aargau wird mit Anfragen überhäuft

Mehrere 100 Anfrage per Mail und Telefon halten die Aargauer Verwaltung auf Trab. Geschäftsleute wollen wissen, ob sie ihre Läden öffnen dürfen oder nicht. «Einfache Fälle erledigen wir sofort, aber es gibt auch Grenzfälle», erklärt Regierungssprecher Peter Buri. «Da müssen wir Abklärungen machen, uns auch mit anderen Kantonen absprechen.»

Als Beispiel nennt Buri die Frage, ob einzelne Marktstände – zum Beispiel auf einem Bauernhof – erlaubt seien. Märkte in den Städten sind generell verboten durch die Bundesverordnung. In einzelnen Fällen müsse man pragmatische Lösungen suchen, so Buri. «Ein Betrieb, der Werkzeug an Handwerker und Privatpersonen verkauft, muss nun einfach ein Plakat ins Schaufenster machen, dass das Geschäft für Privatpersonen geschlossen sei.»

Dienstag, 17. März: Kantonsärztin mahnt – Sanitätsnotruf 144 nur für Notfälle

Auch Menschen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, melden sich beim Kanton. Vermehrt auch über die Notrufzentrale, über den Sanitätsnotruf 144. «Diese Nummer ist ausschliesslich für Notfälle gedacht und für Menschen, die unverzüglich einen Transport ins Spital brauchen», stellt Kantonsärztin Yvonne Humbel klar. Wer den Notruf wählt, um Fragen zu stellen, blockiert Telefonleitungen, die für echte Notfälle unter Umständen überlebenswichtig sind.

Montag, 16. März: Solothurner Regierung zufrieden

Der Bundesrat rannte mit seinen neuen Massnahmen gegen das Coronavirus im Kanton Solothurn offene Türen ein. «Das sind die richtigen und wichtigen Massnahmen, der Ernst der Lage ist nun auch im Bundesrat erkannt worden», sagte die Solothurner Regierungsrätin Susanne Schaffner.

Die Massnahmen stellen die Solothurner Wirtschaft aber vor weitere Probleme. Und Probleme hat die Solothurner Wirtschaft aktuell schon mehr als genug. 111 Gesuche für Kurzarbeit sind im vergangenen Monat beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) eingegangen. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es insgesamt 33, 2019 waren es 49. Ab sofort arbeitet beim AWA zusätzliches Personal, um all die Gesuche um Kurzarbeit zu bearbeiten.

Montag, 16. März: Aargauer Regierung will Vorgaben aus Bern durchsetzen

Polizeidirektor Urs Hofmann (SP) lässt keinen Zweifel aufkommen: Wer sich nicht an die verfügten Einschränkungen halte, der müsse mit Konsequenzen rechnen. «Die Polizei hat die Aufgabe, Leute auf das korrekte Verhalten hinzuweisen. Und wenn jemand renitent reagieren sollte, dann gibt es keine andere Wahl, als Anzeige zu erstatten. Ich gehe aber davon aus, dass die Leute den Ernst der Lage nun erkannt haben, was in den letzten Tagen vielleicht noch nicht der Fall war.»

Legende: Die Aargauer Gesamtregierung informierte am Montagabend über den kantonalen Notstand, mit ausreichendem Abstand. Maurice Velati/SRF

Montag, 16. März: Schulen im Aargau sollen sich fit machen für Fernkurse

Bildungsdirektor Alex Hürzeler reagierte auf Kritik an einem «Lehrverbot» an den Aargauer Schulen. Lehrern wurde untersagt, den Schülern Aufgaben zu erteilen, nachdem die Schulen seit Montag geschlossen sind. «Das war eine Sofortmassnahme im ersten Schritt. Selbstverständlich dürfen auch wieder Aufgaben abgegeben werden», erklärt Alex Hürzeler (SVP). Allerdings: «Wir können keinen Unterricht nach Lehrplan machen. Deshalb gibt es keine Prüfungen und Noten im Moment. Man darf einfach am bisherigen Stoff weiter üben.» Dabei gehe es um Chancengleichheit: Wer daheim keine Eltern habe, die aktiv mithelfen können, wäre gegenüber anderen Kindern benachteiligt, so der Bildungsdirektor.

Er rechnet damit, dass allenfalls auch nach den Frühlingsferien im April die Schulen geschlossen bleiben müssen. Bis dahin wolle man neue Lehrmethoden haben, damit der normale Unterricht fortgesetzt werden könne, zum Beispiel mit Fernkursen. Die Schulen und das Bildungsdepartement diskutieren in den nächsten Tagen und Wochen dafür geeignete Massnahmen.

Montag, 16. März: Aargauer Unternehmen fordern unbürokratische Hilfe

Der Aargauische Gewerbeverband warnt mit drastischen Worten vor den Folgen der Corona-Epidemie. Es drohten «Negativeffekte drastischen Ausmasses» und «Kündigungen werden wohl unvermeidlich» sein. Deshalb solle der Kanton Aargau Kurzarbeit rasch und unbürokratisch ermöglichen. Ausserdem sollen Kanton und Banken in finanzielle Not geratene Unternehmen zur Seite stehen.

Sonntag, 15. März: Im Kanton Solothurn müssen auch Krippen schliessen

Neben den Schulen müssen im Kanton Solothurn auch die Kindertagesstätten und Spielgruppen ihre Türen schliessen. Es soll nur noch ein Notangebot für Eltern, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, aufrechterhalten werden.

Freitag, 13. März: Aargauer Schulen sollen Betreuungsangebot anbieten

Die Schulen sollen von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr offen bleiben. Dies allerdings nicht für regulären Unterricht, sondern für ein freiwilliges Betreuungsangebot. Damit will die Aargauer Regierung verhindern, dass Kinder durch die Grosseltern betreut werden müssen.

Freitag, 13. März: Solothurner Schulen prüfen Fernunterricht

Im Kanton Solothurn haben die Kinder bis und mit Mittwoch, 18. März, schulfrei. Am Mittwoch wollen die Schulen informieren wie es weitergeht. Ziel ist es, dass alle Schulen ab Montag, 23. März, Fernunterricht anbieten können.

Neue Hotline im Aargau: Der Kanton Aargau hat eine neue telefonische Hotline eingerichtet. Die Nummer der medizinischen Notfallberatung: 0900 401 501. Die telefonische Auskunft steht Aargauerinnen und Aargauern gratis zur Verfügung.