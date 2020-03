Solothurner Regierung zufrieden: Der Bundesrat rannte mit seinen neuen Massnahmen gegen das Coronavirus im Kanton Solothurn offene Türen ein. «Das sind die richtigen und wichtigen Massnahmen, der Ernst der Lage ist nun auch im Bundesrat erkannt worden», sagte die Solothurner Regierungsrätin Susanne Schaffner.

Die Massnahmen stellen die Solothurner Wirtschaft aber vor weitere Probleme. Und Probleme hat die Solothurner Wirtschaft aktuell schon mehr als genug. 111 Gesuche für Kurzarbeit sind im vergangenen Monat beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) eingegangen. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es insgesamt 33, 2019 waren es 49. Ab sofort arbeitet beim AWA zusätzliches Personal, um all die Gesuche um Kurzarbeit zu bearbeiten.

Aargauer Regierung will Vorgaben aus Bern durchsetzen: Polizeidirektor Urs Hofmann (SP) lässt keinen Zweifel aufkommen: Wer sich nicht an die verfügten Einschränkungen halte, der müsse mit Konsequenzen rechnen. «Die Polizei hat die Aufgabe, Leute auf das korrekte Verhalten hinzuweisen. Und wenn jemand renitent reagieren sollte, dann gibt es keine andere Wahl, als Anzeige zu erstatten. Ich gehe aber davon aus, dass die Leute den Ernst der Lage nun erkannt haben, was in den letzten Tagen vielleicht noch nicht der Fall war.»

Legende: Die Aargauer Gesamtregierung informierte am Montagabend über den kantonalen Notstand, mit ausreichendem Abstand. Maurice Velati/SRF

Schulen im Aargau sollen sich fit machen für Fernkurse: Bildungsdirektor Alex Hürzeler reagierte auf Kritik an einem «Lehrverbot» an den Aargauer Schulen. Lehrern wurde untersagt, den Schülern Aufgaben zu erteilen, nachdem die Schulen seit Montag geschlossen sind. «Das war eine Sofortmassnahme im ersten Schritt. Selbstverständlich dürfen auch wieder Aufgaben abgegeben werden», erklärt Alex Hürzeler (SVP). Allerdings: «Wir können keinen Unterricht nach Lehrplan machen. Deshalb gibt es keine Prüfungen und Noten im Moment. Man darf einfach am bisherigen Stoff weiter üben.» Dabei gehe es um Chancengleichheit: Wer daheim keine Eltern habe, die aktiv mithelfen können, wäre gegenüber anderen Kindern benachteiligt, so der Bildungsdirektor.

Er rechnet damit, dass allenfalls auch nach den Frühlingsferien im April die Schulen geschlossen bleiben müssen. Bis dahin wolle man neue Lehrmethoden haben, damit der normale Unterricht fortgesetzt werden könne, zum Beispiel mit Fernkursen. Die Schulen und das Bildungsdepartement diskutieren in den nächsten Tagen und Wochen dafür geeignete Massnahmen.

Aargauer Unternehmen fordern unbürokratische Hilfe: Der Aargauische Gewerbeverband warnt mit drastischen Worten vor den Folgen der Corona-Epidemie. Es drohten «Negativeffekte drastischen Ausmasses» und «Kündigungen werden wohl unvermeidlich» sein. Deshalb solle der Kanton Aargau Kurzarbeit rasch und unbürokratisch ermöglichen. Ausserdem sollen Kanton und Banken in finanzielle Not geratene Unternehmen zur Seite stehen.

Im Kanton Solothurn müssen auch Krippen schliessen: Neben den Schulen müssen im Kanton Solothurn auch die Kindertagesstätten und Spielgruppen ihre Türen schliessen. Es soll nur noch ein Notangebot für Eltern, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, aufrechterhalten werden.

Aargauer Schulen sollen Betreuungsangebot anbieten: Die Schulen sollen von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr offen bleiben. Dies allerdings nicht für regulären Unterricht, sondern für ein freiwilliges Betreuungsangebot. Damit will die Aargauer Regierung verhindern, dass Kinder durch die Grosseltern betreut werden müssen.

Solothurner Schulen prüfen Fernunterricht: Im Kanton Solothurn haben die Kinder bis und mit Mittwoch, 18. März, schulfrei. Am Mittwoch wollen die Schulen informieren wie es weitergeht. Ziel ist es, dass alle Schulen ab Montag, 23. März, Fernunterricht anbieten können.

Neue Hotline im Aargau: Der Kanton Aargau hat eine neue telefonische Hotline eingerichtet. Die Nummer der medizinischen Notfallberatung: 0900 401 501. Die telefonische Auskunft steht Aargauerinnen und Aargauern gratis zur Verfügung.