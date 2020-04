Der Kanton Aargau will wieder alle Personen ermitteln, die mit einem Corona-Patienten engen Kontakt hatten. Diese sollen dann auch wieder in die Quarantäne. Er kehrt damit zum früheren Regime zurück.

Mehrere Dörfer im Aargauer Seetal haben ihre Jugendfeste abgesagt. Der Traditionsanlass soll nun im nächsten Jahr oder noch später stattfinden. Die Städte warten noch zu.

Die Nothilfen von 10 Millionen Franken stossen im Kanton Solothurn nur auf wenig Interesse. Nur wenige Gesuche von kleinen Firmen sind beim Kanton eingegangen. Zudem wurde jedes zweite Gesuch abgewiesen.

Die Klinik Barmelweid oberhalb von Erlinsbach hat 20 Corona-Patienten behandelt oder ist immer noch mit der Therapie beschäftigt. Oft geht es um die Stärkung der Atemmuskulatur.

Mittwoch, 15. April: Aargau will wieder alle Fälle zurückverfolgen

Wer hat sich bei wem angesteckt? Wer könnte sonst noch infiziert sein? Ganz am Anfang der Corona-Pandemie hatte der Kanton Aargau den Überblick. Als es dann viele Fälle gab, war dies nicht mehr möglich. Doch nun will der Kanton wieder zum alten Regime zurückkehren, wie dies auch der Bund vorschlägt. Bald soll wieder jeder einzelnen Infektion nachgegangen werden.

«Wir werden Kontaktpersonen kontaktieren und informieren», erklärte die Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel vor den Medien. Dies bedeutet auch, dass Personen, die engen Kontakt mit Infizierten hatten, wieder in Quarantäne müssen. Die dafür nötige Organisation baue man gerade auf, so Hummel. Zudem sollen künftig auch noch mehr Personen getestet werden.

Mittwoch, 15. April: Gemeinden sagen Jugendfest ab

Es ist im Aargau eine zum Teil jahrhundertealte Tradition: Die Jugendfeste. Doch in diesem Jahr hat die Jugend vielerorts nichts zu feiern. So haben etwa verschiedene Gemeinden im Seetal die Veranstaltungen abgesagt. Da zurzeit noch unklar ist, ob die Jugendfeste im Juni stattfinden können, ziehen sie bereits jetzt die Notbremse. Es brauche mehr als einen Monat Vorlaufzeit für die Organisation, erklärt etwa der Gemeindeammann von Seengen, Jörg Bruder.

Ob auch die Städte wie Aarau, Lenzburg, Brugg und Zofingen ihre Jugendfeste absagen, ist zurzeit noch unklar. Sie warten die weiteren Entscheide des Bundesrates ab. Bis Ende April wisse man hoffentlich mehr, heisst es auf Anfrage.

Mittwoch, 15. April: Kaum Interesse an Nothilfe

Der Kanton Solothurn will Coiffeusen, Taxifahrern und anderen Kleinunternehmen wegen der Corona-Krise unter die Arme greifen. Die Regierung hat dazu 10 Millionen Franken bereitgestellt. Nun zeigt sich, dass es nur wenige Gesuche gibt. Zudem wird jedes Zweite abgelehnt.

Ein Grund hierfür könnten die strengen Kriterien sein. Zuerst war das jährliche Einkommen bei mindestens 20'000 Franken angesetzt, damit jemand Hilfe beantragen kann. Diese Limite wurde auf 15'000 Franken gesenkt. Dies könnte nun dazu führen, dass mehr Gesuche bewilligt werden, heisst es von Seiten des Amts für soziale Sicherheit.

Dienstag, 14. April: Corona-Patienten in Rehabilitation

Die Rehaklinik Barmelweid oberhalb von Erlinsbach hat bereits 20 Corona-Erkrankte behandelt oder die Therapie läuft noch. In den nächsten Tagen sollen auch Corona-Patienten dazukommen, die lange künstlich beatmet werden mussten. In der Reha gehe es darum, die Muskeln für die Atmung wiederaufzubauen, sagt Thomas Sigrist, Chefarzt der Lungenabteilung der Klinik. Die 20 Patienten bisher seien dabei für die Rehaklinik relativ wenig. Man hatte sich auf noch mehr Corona-Fälle vorbereitet.

Corona-Patienten landen nach dem Spital jedoch nicht nur bei den Rehakliniken, sondern auch bei der Spitex. Diese pflegt die Leute zu Hause. Der Aargauer Spitexverband rechnet damit, dass künftig mehr Personen auf die Spitex angewiesen sind. Dies, weil das Coronavirus weitere Senioren schwächen könnte, die bisher nicht auf diese Hilfe angewiesen waren.

Dienstag, 14. April: Junge Grillierer und laute Töfffahrer

Am Osterwochenende hatte die Polizei im Kanton Aargau viel zu tun. Zwar habe sich die Bevölkerung mehrheitlich an die Corona-Vorschriften gehalten, schreibt die Aargauer Kantonspolizei. Trotzdem musste sie rund 300-mal ausrücken. Die Kantonspolizei und die Regionalpolizeien haben auch zahlreiche Personen gebüsst. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene versammelten sich in grösseren Gruppen oder hielten an Grillstellen nicht genügend Abstand zueinander.

Weiter beobachtete die Aargauer Kantonspolizei, dass viele Töfffahrer und junge Männer mit leistungsstarken Autos unterwegs waren. Beides habe Tag und Nacht zu vielen Beschwerden über Motoren- und Auspufflärm geführt. Zudem seien einige Fahrer viel zu schnell unterwegs gewesen. Dies war auch möglich, da es am Osterwochenende weit weniger Verkehr hatte als sonst.

Positiv: Obwohl die Menschen viel zu Hause sind, hat die Kantonspolizei Aargau auch über Ostern keine aussergewöhnliche Häufung Häuslicher Gewalt festgestellt.

Ostermontag, 13. April: Viele Meldungen zu Gruppen

30 bis 40 Meldungen pro Tag im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zählte die Solothurner Kantonspolizei am Osterwochenende. Viele Meldungen betrafen grössere Menschengruppen, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden.

Die Polizei schickte jeweils Patrouillen vorbei, dabei verhielten sich die allermeisten Kontrollierten kooperativ. Nur vereinzelt habe man Bussen ausstellen müssen, sagt Thomas Kummer, Mediensprecher der Kapo Solothurn. Zusätzlich zum normalen Aufgebot waren auch «Corona-Patrouillen» unterwegs, die verschiedene Brennpunkte wie Fluss- und Seeufer sowie Schulhausplätze überwachten.