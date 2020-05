Schulstart nach der Corona-Pause im Aargau: Es ist alls ein wenig anders im Schulhaus als zuvor.

Aargauer Unternehmen sollen sich nicht maximal bei der Bank verschulden müssen, bevor der Kanton hilft. Die Regeln für Unterstützung durch den Kanton wurden gelockert.

Ab Montag müssen die Kantone jeden einzelnen Corona-Fall rückverfolgen. So sollen Ansteckungsketten unterbrochen werden.

Der Kanton Solothurn hat mit diesem «Tracing» gar nie aufgehört. Nun baut er es aus.

Weitere Informationen

Dienstag, 12. Mai: Tagen oder verschieben?

Drei Aargauer Einwohnerräte, drei unterschiedliche Lösungen. Am Montagabend waren laut Jahresplanung in Aarau, Zofingen und Wettingen Ratssitzungen angesagt. Wegen Corona reagierten alle Räte verschieden.

Aarau verlegte die Sitzung vom Ratssaal ins Kultur- und Kongresshaus (KuK). Eine weitere Verschiebung sei nicht angebracht, da sich die Geschäfte anstauten, so der Präsident des Aarauer Einwohnerrats. In Zofingen entschieden die Ratsfraktionen, dass einige Geschäfte auf dem Korrespondenzweg erledigt werden, sozusagen mit einer brieflichen Abstimmung. Der Einwohnerrat Wettingen schliesslich verschob seine Sitzung auf Juni. Dann finden gleich zwei externe Einwohnerrats-Sitzungen statt.

Montag, 11. Mai: Plexiglas und Kanti-Prüfungen im Aargau

Nach der Corona-Pause starteten heute auch die Schulen im Aargau wieder. Klassenweise draussen warten, bis der Lehrer ruft, 30 Sekunden Händewaschen für jedes Kind oder eine Plexiglasscheibe am Lehrerpult: Alles ist nun ein wenig anders im Schulhaus. Die meisten Kinder freuten sich aber auf die Schule – und vor allem auf ihre Freunde und Freundinnen.

An den Aargauer Kantonsschulen geht es erst am 8. Juni wieder mit dem Präsenzunterricht weiter. Die Maturandinnen und Maturanden mussten aber am Montag mit den schriftlichen Prüfungen starten – direkt aus dem Fernunterricht. Daheim hätten sich die jungen Menschen mit dem selbstständigen Lernen gut auf die Prüfungen vorbereiten können, meint der Präsident der kantonalen Rektorenkonferenz. Zudem bestehe die Kanti-Prüfung ja nicht nur aus dem Unterrichtsstoff der letzten acht Wochen.

Montag, 11. Mai: Einfacher an Hilfsgeld vom Kanton kommen

Ab sofort werden die Bedingungen gelockert, damit Aargauer Firmen Unterstützung vom Kanton erhalten. Sie müssen sich beim Bund weniger stark verschulden mit einem Bankkredit, bevor der Kanton aushilft. Das heisst: Firmen müssen nicht zuerst den grösstmöglichen Kredit beanspruchen. Unterstützung vom Kanton gibt es bereits, wenn die sogenannte «Bundeskreditbürgschaft» nur zur Hälfte beansprucht wurde.

Viele kleinere und mittelgrosse Unternehmen hätten den Kreditrahmen nicht ausgeschöpft – in der falschen Annahme, dass sie später den Kredit aufstocken könnten, heisst es vom Kanton. Firmen dürfen einen Bankkredit mit Bundesgarantie nämlich nur einmal beantragen. Die Unternehmen seien in diesem Bereich zum Teil von den Banken falsch beraten worden, erklärt der Aargauer Regierungssprecher Peter Buri. «Es gibt Banken, die empfahlen: Geht auf 100 Prozent, weil ein Kredit nur einmal möglich ist. Andere sagten: Vorsichtig sein. Nur 50 Prozent.»

Aargauer Firmen, die sich beim Bund nicht von Beginn zu stark verschulden wollten, geht zum Teil deshalb nun das Geld aus. Mit der gelockerten Regelung können jetzt auch sie Unterstützung vom Kanton beantragen.

Freitag, 8. Mai: Kanton Aargau lockert Besuchsregeln in Heimen

Um Infektionen zu vermeiden, galt in Aargauer Pflegeheimen bisher ein striktes Besuchsverbot. Die Regierung lockert nun dieses Regime. Sie geht vom Verbot zum «kontrollierten Besuchsrecht». Angehörige haben also wieder Zutritt zu den Heimen. Allerdings müssen die Abstände immer noch eingehalten werden. Und die Menschen dürfen sich nur in kontrollierten Besuchsräumen treffen.

Freitag, 8. Mai: Viele verunsicherte Eltern wegen Schulstart

Am Montag 11. Mai nehmen Aargauer Schulen wieder einen ziemlich regulären Betrieb auf. Der Kanton hat gemäss den Vorgaben des Bundesrates vieles organisiert und die Eltern informiert. Dennoch herrscht grosse Verunsicherung und zahlreiche Eltern melden sich beim Bildungsdepartement mit Fragen und Sorgen. Stimmt es wirklich, dass Kinder nicht gefährdet sind und auch andere kaum anstecken? Warum setzen andere Kantone auf Halbklassen und der Aargau nicht? Muss das Kind zur Schule oder nicht?

Man könne den Eltern nicht alle Ängste nehmen, sagt Bildungsdirektor Alex Hürzeler dazu, vertraue aber auf die Infos des Bundesrates, wonach Kinder kaum gefährdet seien und auch keine Treiber der Epidemie seien. In der aktuellen Situation seien aber bald alle auf eine Art Experten und es werde zu einer Art Glaubensfrage, ob der Aargauer Weg der Schulöffnung nun richtig sei oder nicht.

Freitag, 8. Mai: Solothurner Unternehmen sehen Chancen in der Krise

Die Wirtschaft leidet immer stärker unter den Folgen der Corona-Krise, das gilt auch im Kanton Solothurn. In einer Umfrage der kantonalen Handelskammer gaben praktisch alle der 250 befragten Firmen an, die Folgen der Krise direkt oder indirekt zu spüren. Einerseits habe man Mühe beim Verkauf der Produkte, anderseits gibt es zunehmend Engpässe bei der Liquidität.

Überraschend ist allerdings, dass sich in der Umfrage viele Unternehmer auch positiv äussern zu den Chancen, welche die Krise bietet. Über die Hälfte der Firmen beurteilt den Schub in der Digitalisierung als wertvoll. So habe man nun stärker gemerkt, dass viele geschäftliche Reisen nicht zwingend notwendig sind und sich Fragen und Probleme auch via Online-Konferenzen lösen liessen. Für die Zukunft lasse sich so Geld und Zeit einsparen, wovon man profitieren könne.

Eine weitere Chance sehen die befragten Solothurner Unternehmen darin, dass Branchen und Geschäfte, die in den letzten Jahren ins Ausland, z.B. nach Asien, verlagert wurden, nun wieder nach Europa oder in die Schweiz zurückgeholt werden könnten. Das wiederum würde neue Aufträge ermöglichen und könnte auch neue Arbeitsplätze schaffen.

Donnerstag, 7. Mai: Aargauer Wahlkampf wird komplizierter als sonst

Die Aargauer Parteien stellen sich auf mehr Aufwand ein, auf einen anstrengenden und intensiven Wahlkampf. Sie müssen verschiedene Szenarien planen und je nachdem flexibel reagieren können.

Man sei aber motiviert und zuversichtlich, dass es einen spannenden Wahlherbst gibt mit interessanten Fragen und Herausforderungen. Und natürlich hoffen die Aargauer Parteien, dass auch die Wählerinnen und Wähler in dieser ausserordentlichen Ausgangslage gut mobilisiert werden können.

Donnerstag, 7. Mai: Aargauer Contact Tracing Center startet am Montag

In Aarau nimmt am Montag ein Contact Tracing Center den Betrieb auf. Dieses ist für die Nachverfolgung, Begleitung und Betreuung von Personen in Selbstisolation und Selbstquarantäne zuständig. Das Center wird vom Kantonsärztlichen Dienst betrieben. Bis zu 20 Mitarbeitende werden im Einsatz stehen.

«Mit dem Contact Tracing wollen wir die Infektionskette möglichst rasch unterbrechen», sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel. Hausärztinnen und Hausärzte sowie Labore werden neue COVID-19-Infektionen an das Center melden. Dieses kontaktiert die Betroffenen und ihre engsten Kontakte der letzten 48 Stunden. Die infizierte Person und ihre Kontakte müssen anschliessend zu Hause bleiben.

Donnerstag, 7. Mai: Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona-Pandemie

In den Kantonen Aargau und Solothurn sind mehr Menschen arbeitslos. Die neuesten Zahlen zeigen den deutlichen Anstieg seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Im Aargau hat die Arbeitslosigkeit im April um 13 Prozent zugenommen, wie die Zahlen des Aargauer Amts für Wirtschaft und Arbeit zeigen. Die Quote stieg damit innerhalb eines Monats von 3 auf 3,4 Prozent.

Im Kanton Solothurn sind 8 Prozent mehr Personen als arbeitslos gemeldet. Die Quote hat sich von 2,6 auf 2,9 Prozent erhöht, schreibt das Solothurner Amt für Wirtschaft und Arbeit in einer Mitteilung.