Wie weiter mit den Badis: In Suhr will man langsam öffnen, damit die Abstandsregeln auch im Wasser und in den Garderoben eingehalten werden können.

Aargauer Regierung entscheidet am 10. Juni über das Ende der Notlage im Kanton.

Der Circus Monti geht 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht auf Tournee, teilte der Zirkus aus Wohlen AG mit. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr», heisst es in der Mitteilung.

Die Gemeinde Beinwil am See am Hallwilersee erlässt ein generelles Parkverbot für Wohnmobile. Der Parkplatz bei der Badi sei für Wanderer und Schwimmer gedacht, nicht für Camper, hält die Gemeinde fest.

Weitere Informationen

Donnerstag, 28. Mai: Wie weiter mit den Badis: Suhr öffnet nur langsam

Ab dem 6. Juni sind die Schwimmbäder in der Schweiz wieder offen, das hat der Bundesrat am Mittwoch bekanntgegeben. Sie müssen allerdings über ein Schutzkonzept verfügen, damit Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können.

In der Badi Suhr hätten mit den neuen Regeln 800 Leute auf der Wiese Platz, heisst es bei den Verantwortlichen. Mit dieser Zahl könnte es aber Probleme im Wasser oder den Garderoben gehen. Darum will Suhr nicht ans Maximum gehen: «Wir gehen es lieber langsam an», sagt Betriebsleiter Steve Radam gegenüber SRF.

Donnerstag, 28. Mai: Entscheid über Notlage am 10. Juni

Wie lange gilt im Kanton Aargau die kantonale Notlage? Darüber entscheidet die Aargauer Regierung am 10. Juni, schreibt sie in einer Mitteilung. Bis dahin wolle man noch verschiedene rechtliche und organisatorische Abklärungen treffen.

Unterdessen ist im Aargau eine weitere Person an den Folgen des Coronavirus verstorben. Damit sind es 46 Personen im Ganzen. 34 infizierte Personen und 110 enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Angesteckt hätten sie sich vor allem am Arbeitsplatz, in der Familie sowie in der Nachbarschaft, heisst es im neuesten Lagebulletin des Aargauer Führungsstabs.

Donnerstag, 28. Mai: Circus Monti sagt Tournee 2020 ab

2020 geht der Circus Monti wegen der Corona-Pandemie nicht auf Tournee. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr», heisst es in einer Mitteilung.

In dem engen Zelt und mit mehreren Vorstellungen pro Tag könne der Zirkus den «Zuschauerinnen und Zuschauern kein ausreichendes Sicherheitskonzept in Verbindung mit einem einmaligen Zirkuserlebnis bieten», schreibt Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Auch beim Proben und Zusammenleben im Zirkus sei es schwierig, genügend grosse Abstände einzuhalten.

Mit den gegebenen Vorschriften sei es zudem schwierig, dass der Zirkusbetrieb kostendeckend betrieben werden könne.

Mittwoch, 27. Mai: Parkverbot für Wohnmobile in Beinwil am Hallwilersee

Die Seetaler Gemeinde Beinwil am See wurde am Wochenende von Wohnmobilen aus der ganzen Schweiz «überrannt». Das meldet die Gemeinde. Die meisten Campingplätze sind wegen der Coronakrise noch geschlossen. Deshalb weichen gewisse Camper auf öffentliche Parkplätze aus oder campieren wild.

Man habe am vergangenen Wochenende in Beinwil rund 14 Wohnmobile auf dem Parkplatz beim Strandbad gezählt, bestätigt die Gemeinde auf Anfrage von SRF. Der lokale Verkehrsdienst sei von Autofahrern beschimpft worden, weil diese keine Parkplätze gefunden hatten. «Die Camper haben für ihre Fahrzeuge jeweils gleich mehrere Parkplätze in Anspruch genommen, das ist nicht die Idee und Campieren auf öffentlichem Grund ist verboten», sagt Gemeindeammann Peter Lenzin. Nun gilt in Beinwil am See ab sofort zusätzlich ein generelles Parkverbot für Wohnmobile beim Strandbad.

Montag, 25. Mai: Besonderer Trainingsstart des FC Aarau

Die Profis des FC Aarau haben am Montag wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. «Es ist eine spezielle Situation», sagt Sportchef Sandro Burki am Rand des Trainings, «wir sind aber alle froh, dass es nun wieder losgeht.» Wegen der Corona-Pandemie hat der Klub verschiedene Vorschriften eingeführt: Die Spieler dürfen nicht in den Kabinen duschen und die Wege der Spieler und der anderen Klubangestellten sind strikt getrennt. Beim gemeinsamen Aufwärmen in der Halle nimmt jeder Spieler immer die gleiche Yoga-Matte und die Geräte werden nach jedem Training desinfiziert. Neu trainieren die Aarauer auch nicht mehr am Morgen und am Nachmittag, sondern nur noch ein Mal pro Tag.

Der Verein habe sich zum Trainingsstart am 25. Mai entschieden, weil man von einer Weiterführung der Saison am 19. oder 20. Juni ausgehe, so Burki. Deshalb habe man den Entscheid der Liga zur Saison vom 29. Mai nicht abgewartet. Ein früherer Trainingsbeginn sei wegen der Kurzarbeit kein Thema gewesen. Der FC Aarau wolle die Saison zu Ende spielen – auch wegen den finanziellen Auswirkungen. «Niemand schaut gerne Geisterspiele und auch jeder Spieler hat lieber einen Match mit Zuschauern. Aber besser Fussball spielen ohne Zuschauer als gar nicht Fussball spielen.»