Nach den Slowups Solothurn-Bucheggberg und Hochrhein ist nun auch der Slowup Brugg Regio abgesagt worden.

Die Kantone Aargau und Solothurn verzichten auf Halbklassen-Unterricht. Am 11. Mai sollen alle Schüler wieder zur Schule gehen.

Wegen der Corona-Pandemie fallen die vier grossen Aargauer Kinder- und Jugendfeste in Aarau, Brugg, Lenzburg und Zofingen in diesem Jahr aus.

Jahresabonnemente des Tarifverbunds Nordwestschweiz werden um 15 Tage verlängert. Wer ein Monatsabo besitzt, erhält zwei Tageskarten.

Weitere Informationen

Freitag, 1. Mai: Slowup Brugg Regio auch abgesagt

In den Kantonen Aargau und Solothurn finden 2020 keine Slowups statt. Die beliebten Events für Velofahrer, Fussgänger und Inline-Skater wurden wegen der Corona-Regeln des Bundes abgesagt. Dies betrifft nach den Slowups Solothurn-Bucheggberg und Hochrhein auch den Slowup Brugg Regio vom 9. August. Dies teilen die Veranstalter mit.

Freitag, 1. Mai: 975-Jahr-Wettingen-Feier fällt ganz ins Wasser

Das lange geplante 10-tägige Fest zum 975-Jahr-Jubiläum von Wettingen ist abgesagt und zwar für immer. Es gibt also keine Verschiebung in den Sommer 2021. Das wirtschaftliche Risiko sei nicht kalkulierbar, heisst es in einer Mitteilung des Organisationskomittees. Deshalb habe man schweren Herzens entschieden, die grosse Feier abzublasen.

Donnerstag, 30. April: So startet die Schule am 11. Mai

In den Kantonen Aargau und Solothurn wird es am 11. Mai wieder volle Klassen geben in der Volksschule. Anders als etwa in Zürich, wo höchstens 15 Kinder pro Klasse erlaubt sein werden. Die beiden kantonalen Lehrerverbände kritisieren den Entscheid. «Dass auf einen Schlag vom Fernunterricht auf flächendeckenden Ganzklassenunterricht umgestellt werden soll, ist schwierig nachvollziehbar», heisst es in einer Mitteilung.

Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich wieder umarmen auf dem Schulweg, miteinander zanken in der Pause und im Zimmer nebeneinander sitzen. Den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber müssen die Kinder aber Abstand halten. Und auch die Lehrer untereinander dürfen sich nicht näher als zwei Meter kommen. Die Schulen müssen ihre Räume nun so einrichten, dass die Hygiene-Vorgaben eingehalten werden können.

Nicht alle Lehrer werden wieder unterrichten können. Sie sollen zum Teil durch Pädagogik-Studenten ersetzt werden, damit keine Schulstunden ausfallen. Im Kanton Solothurn sollen die Lehrer zudem Assistenten erhalten. Die Assistenten – zum Beispiel Maturanden – sollen etwa Schüler betreuen, die auf dem Korridor arbeiten müssen, wenn es im Schulzimmer zu eng ist. Klassenlager und Schulreisen finden in diesem Schuljahr nicht statt.

Donnerstag, 30. April: Die traditionellen Aargauer Kinder- und Jugendfeste fallen dieses Jahr aus

Wegen der Corona-Pandemie finden die traditionellen Kinder- und Jugendfeste in Aarau, Brugg, Lenzburg und Zofingen in diesem Jahr nicht statt. Das haben die vier Städte beschlossen, nachdem der Bundesrat Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen diesen Sommer verboten hat.

Die Kantonshauptstadt Aarau will am 3. Juli trotzdem «feierliche Akzente» setzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf Böllerschüsse und das Beflaggen und Schmücken der Brunnen wird nicht verzichtet.

In Brugg betrifft die Absage des Jugendfestes sämtliche Festivitäten im Verlauf der Jugendfestwoche. Der Schulbetrieb während der letzten Woche vor den Sommerferien werde durch die Schule organisiert, teilt der Stadtrat mit.

Mittwoch, 29. April: U-Abo-Kunden erhalten 15 Tage gratis

Die Jahresabonnemente des Tarifverbunds Nordwestschweiz TNW (die sogenannten U-Abos) werden kostenlos um 15 Tage verlängert. Dies weil viele ihr Abo wegen der Corona-Krise in den letzten Wochen weniger benutzt haben. Dies teilt der TNW mit, zu dessen Gebiet auch das Solothurner Schwarzbubenland und das Fricktal gehören. Die Kunden müssten nichts tun, die Verlängerung werde automatisch erfolgen. Wer ein Monatsabo besitzt, erhält zwei Tageskarten für das TNW-Gebiet.