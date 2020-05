Der Circus Monti geht 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht auf Tournee, teilte der Zirkus aus Wohlen AG mit. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr», heisst es in der Mitteilung.

Donnerstag, 28. Mai: Circus Monti sagt Tournee 2020 ab

2020 geht der Circus Monti wegen der Corona-Pandemie nicht auf Tournee. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr», heisst es in einer Mitteilung.

In dem engen Zelt und mit mehreren Vorstellungen pro Tag könne der Zirkus den «Zuschauerinnen und Zuschauern kein ausreichendes Sicherheitskonzept in Verbindung mit einem einmaligen Zirkuserlebnis bieten», schreibt Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Auch beim Proben und Zusammenleben im Zirkus sei es schwierig, genügend grosse Abstände einzuhalten.

Mit den gegebenen Vorschriften sei es zudem schwierig, dass der Zirkusbetrieb kostendeckend betrieben werden könne.

Mittwoch, 27. Mai: Parkverbot für Wohnmobile in Beinwil am Hallwilersee

Die Seetaler Gemeinde Beinwil am See wurde am Wochenende von Wohnmobilen aus der ganzen Schweiz «überrannt». Das meldet die Gemeinde. Die meisten Campingplätze sind wegen der Coronakrise noch geschlossen. Deshalb weichen gewisse Camper auf öffentliche Parkplätze aus oder campieren wild.

Man habe am vergangenen Wochenende in Beinwil rund 14 Wohnmobile auf dem Parkplatz beim Strandbad gezählt, bestätigt die Gemeinde auf Anfrage von SRF. Der lokale Verkehrsdienst sei von Autofahrern beschimpft worden, weil diese keine Parkplätze gefunden hatten. «Die Camper haben für ihre Fahrzeuge jeweils gleich mehrere Parkplätze in Anspruch genommen, das ist nicht die Idee und Campieren auf öffentlichem Grund ist verboten», sagt Gemeindeammann Peter Lenzin. Nun gilt in Beinwil am See ab sofort zusätzlich ein generelles Parkverbot für Wohnmobile beim Strandbad.

Montag, 25. Mai: Besonderer Trainingsstart des FC Aarau

Die Profis des FC Aarau haben am Montag wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. «Es ist eine spezielle Situation», sagt Sportchef Sandro Burki am Rand des Trainings, «wir sind aber alle froh, dass es nun wieder losgeht.» Wegen der Corona-Pandemie hat der Klub verschiedene Vorschriften eingeführt: Die Spieler dürfen nicht in den Kabinen duschen und die Wege der Spieler und der anderen Klubangestellten sind strikt getrennt. Beim gemeinsamen Aufwärmen in der Halle nimmt jeder Spieler immer die gleiche Yoga-Matte und die Geräte werden nach jedem Training desinfiziert. Neu trainieren die Aarauer auch nicht mehr am Morgen und am Nachmittag, sondern nur noch ein Mal pro Tag.

Der Verein habe sich zum Trainingsstart am 25. Mai entschieden, weil man von einer Weiterführung der Saison am 19. oder 20. Juni ausgehe, so Burki. Deshalb habe man den Entscheid der Liga zur Saison vom 29. Mai nicht abgewartet. Ein früherer Trainingsbeginn sei wegen der Kurzarbeit kein Thema gewesen. Der FC Aarau wolle die Saison zu Ende spielen – auch wegen den finanziellen Auswirkungen. «Niemand schaut gerne Geisterspiele und auch jeder Spieler hat lieber einen Match mit Zuschauern. Aber besser Fussball spielen ohne Zuschauer als gar nicht Fussball spielen.»

Freitag, 22. Mai: Überfüllte Stellplätze für Wohnmobile

Luzern, Aargau, Zürich, Zug… aus der halben Schweiz kommen die Wohnmobile, die dichtgedrängt auf dem Stellplatz neben der Badi Gerlafingen stehen. Die Menschen haben am Rand der Solothurner Industriegemeinde ihre Liegestühle aufgestellt und geniessen ein kühles Bier. Badi, Restaurant und Minigolf sind zwar geschlossen, und statt am See liegt man in Gerlafingen neben einer Stromleitung, die Wohnmobil-Freunde lassen sich davon aber nicht die gute Laune verderben.

So wie in Gerlafingen sieht es derzeit auf vielen Stellplätzen aus: sie sind überfüllt. Weil die Campingplätze wie jener an der Aare in Solothurn wegen der Corona-Krise nicht öffnen dürfen, weichen viele Wohnmobil-Besitzer auf Stellplätze aus. Dort gibt es Strom, Wasser und einen Ausguss fürs Chemie-WC, aber keine öffentlichen Toiletten und Duschen. «Wir haben das im Fahrzeug, wir sind autonom», sagt Walter Kern aus Fislisbach AG.

Weshalb Campingplätze immer noch geschlossen sein müssen, versteht Walter Kern nicht. Aber auch er will sich die Stimmung nicht vermiesen lassen. Von Gerlafingen aus fährt er nun halt mit dem Velo nach Solothurn an die Aare: «So bewegt man sich mehr», meint der Aargauer.

Auch wenn die Campingplätze vielleicht doch bald öffnen dürfen: Weil viele Wohnmobil-Besitzer auch im Sommer wahrscheinlich nicht ins Ausland reisen werden, dürften die Stellplätze weiterhin gut frequentiert bleiben.