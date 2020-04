Die Lage in den Kantonen Aargau und Solothurn im Überblick, täglich mehrfach aktualisiert.

Corona-Übersicht AG & SO

Keine Kabarett-Tage im Mai in Olten. Der Anlass soll in kleinerem Rahmen im Herbst oder Winter nachgeholt werden.

Die Aargauer Messe Aarau findet in diesem Jahr nicht statt. Die AMA wird auf das nächste Jahr verschoben.

Mögliche Corona-Patienten sollen via Internet selber eine Ersteinschätzung vornehmen. Dazu rät der Aargauische Ärzteverband.

Am Montag startet auch im Kanton Aargau der Fernunterricht. Dabei steht es den Lehrern frei, wie sie den Unterricht genau machen, etwa mit Videokonferenzen. Der Kanton gibt nur den Inhalt vor.

Der Aargauer Regierungsrat unterstützt Unternehmen im Kanton mit insgesamt 150 Millionen Franken. Profitieren können kleine und mittelgrosse Firmen.

Um die finanziellen Folgen der Corona-Krise abzufedern, erleichtert der Aargau den Zugang zur Verbilligung für die Krankenkassenprämie. Zudem wird die «Schwarze Liste» mit säumigen Versicherten vorübergehend sistiert.

Weitere Informationen

Samstag, 18. April: Das Cornichon wird im Mai nicht vergeben

Die Oltner Kabarett-Tage vom 6. bis 16. Mai sind abgesagt. Der Anlass mit jährlich tausenden Besuchern könne nicht durchgeführt werden, so die Organisatoren. Er soll wenn möglich im Herbst oder Winter im kleineren Rahmen nachgeholt werden. Man arbeite an einer «Bonsai-Version». Dort soll auch das «Cornichon» vergeben werden, der Schweizer Kabarett-Preis.

Freitag, 17. April: Aargauer Messe AMA nun abgesagt

Zuerst war sie vom März in den Mai verschoben worden: Nun findet die Aargauer Messe Aarau gar nicht statt. Man verschiebe die AMA aufs nächste Jahr, teilt die Messeleitung am Freitag mit. Der Grund dafür sei, dass der Bundesrat Grossveranstaltungen bis auf Weiteres nicht erlaube. Bereits am Donnerstag hatten die Organisatoren des Argovia Fäschts mitgeteilt, dass die Musikveranstaltung nicht stattfindet.

Noch unklar ist, was mit den Veranstaltungen im Sommer und im Herbst geschieht. So schreibt etwa das Heitere Openair in Zofingen auf seiner Homepage, dass das Musikfestival bisher nicht verboten sei und planmässig stattfinde. Man analysiere jedoch die Situation und folge den Empfehlungen des Branchenverbands.

Freitag, 17. April: Aargauer Ärzte verweisen aufs Internet

Ärzte raten immer wieder davon ab, sich selber via Internet eine Diagnose zu stellen. Zu oft liegt «Dr. Google» falsch. Doch nun empfiehlt selbst der Aargauische Ärzteverband, das Internet zu konsultieren. Der «Covid-Guide» ermögliche es den Bürgerinnen und Bürgern, selber eine Ersteinschätzung zu einer möglichen Coronavirus-Erkrankung vorzunehmen, wirbt der Verband.

Präsident Jürg Lareida betont, dass es sich nicht um ein Diagnose-Tool handle. Das Online-Programm sagt nicht, ob jemand an Covid-19 erkrankt ist oder nicht. Es sagt lediglich, ob man zu Hause bleiben, zum Hausarzt gehen, oder den Spital-Notfall aufsuchen soll.

Freitag, 14. April: Aargau startet mit dem Fernunterricht

Am kommenden Montag beginnt für die Aargauer Schüler der Unterricht zu Hause. Im Gegensatz zu anderen Kantonen hat der Aargau damit zugewartet. Er wollte keine Hau-Ruck-Übung, heisst es vom Bildungsdepartement.

Wie die Schulen den Fernunterricht gestalten, ist dabei ihnen überlassen. Die Lehrer können zum Beispiel via Zoom und Skype unterrichten, müssen aber nicht. Der Kanton gibt nur vor, was die Schulen den Kindern inhaltlich vermitteln müssen.

Donnerstag, 16. April: Kein Argovia Fäscht 2020

Das Argovia Fäscht findet dieses Jahr nicht statt. Das Fest mit jährlich rund 50'000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Birrfeld ist abgesagt. Nach der Bundesratssitzung sei nun klar, dass der Anlass Anfang Juni nicht stattfinden könne, teilte das organisierende Radio Argovia mit. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen dürften dann wohl noch nicht durchgeführt werden. Bereits gekaufte Billette sind nächstes Jahr gültig.

Donnerstag, 16. April: 150 Millionen für die Aargauer Wirtschaft

In einer ersten Tranche gibt die Aargauer Regierung 150 Millionen Franken aus einem Topf mit 300 Millionen frei. Damit soll die Wirtschaft im Kanton unterstützt werden. Die Wirtschaftshilfe besteht aus Sofortzahlungen, Kreditausfallgarantien und Härtefall-Leistungen. Die Beiträge des Kantons ergänzen die Massnahmen des Bundes.

Der Fokus liege «auf der kurzfristigen Nothilfe sowie Liquiditätssicherung von normalerweise wirtschaftlich gesunden Unternehmen», so der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth. Zur Wirtschaftshilfe hinzu kommen rund 23 Millionen Soforthilfe und Ausfallentschädigungen an Kulturunternehmen und Kulturschaffende hinzu.

Donnerstag, 16. April: Anpassung der Prämienverbilligung

Wer aufgrund der Corona-Krise weniger verdient, muss im Aargau nicht mehr ein halbes Jahr warten, bis ein Gesuch für höhere Prämienverbilligung gestellt werden kann. Wenn es eine «wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse» gibt (20 Prozent weniger Einkommen), können Aargauerinnen und Aargauer nun früher einen Antrag stellen. Das gelte aber nur für Personen, welche bereits eine Verbilligung der Krankenkassenprämien erhielten, so die Regierung in einer Mitteilung. Alle anderen müssen weiterhin sechs Monate warten.

Im Aargau wird zudem die sogenannte «Schwarze Liste» sistiert. Für die Zeit der ausserordentlichen Lage gelten die Einschränkungen für säumige Versicherte nicht. Alle Behandlungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit Corona würden damit von der Krankenkasse bezahlt, schreibt die Regierung. Nach der Corona-Krise werde die Liste aber fortgeführt. Auf der Liste stehen im Aargau mehr als 12'000 Personen, welch ihre Krankenkassenprämie auch nach einer Betreibung nicht bezahlt haben.

Donnerstag, 16. April: Kaum Verbrechen

Weil die meisten Menschen zu Hause bleiben und die Grenzen zu sind, gibt es aktuell im Kanton Aargau kaum Einbrüche. Dies sagt Philipp Umbricht, der leitende Oberstaatsanwalt des Kantons. Er habe in seiner langjährigen Tätigkeit noch nie so wenige Einbrüche erlebt wie aktuell.

Im Moment gebe es auch keine Zunahme der Fälle von häuslicher Gewalt. Weshalb dies so ist, weiss Umbricht allerdings nicht. Trotz wenigen Straftaten hätten Polizistinnen und Polizisten alle Hände voll zu tun. Dies mit der Durchsetzung der Corona-Regeln des Bundes.

Mittwoch, 15. April: Aargau will wieder alle Fälle zurückverfolgen

Wer hat sich bei wem angesteckt? Wer könnte sonst noch infiziert sein? Ganz am Anfang der Corona-Pandemie hatte der Kanton Aargau den Überblick. Als es dann viele Fälle gab, war dies nicht mehr möglich. Doch nun will der Kanton wieder zum alten Regime zurückkehren, wie dies auch der Bund vorschlägt. Bald soll wieder jeder einzelnen Infektion nachgegangen werden.

«Wir werden Kontaktpersonen kontaktieren und informieren», erklärte die Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel vor den Medien. Dies bedeutet auch, dass Personen, die engen Kontakt mit Infizierten hatten, wieder in Quarantäne müssen. Die dafür nötige Organisation baue man gerade auf, so Hummel. Zudem sollen künftig auch noch mehr Personen getestet werden.