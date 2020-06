Seit dem 8. Juni gehen nun auch Kantons- und Berufsschüler im Aargau wieder «normal» in die Schule. Der Betrieb sei gut angelaufen.

Ab dem 6. Juni sind Besuche in den Spitälern des Kantons Solothurn wieder möglich.

Es gelten Sicherheitsmassnahmen. Es ist wichtig, dass man weiss, wer die Besucherinnen und Besucher sind.

Im Aargau wird das kontrollierte Besuchsrecht in Pflegheimen gelockert. Ab dem 6. Juni dürfen Angehörige die Heimbewohner wieder in ihren Zimmern sehen.

Montag, 8. Juni: Kantons- und Berufsschule starten mit Präsenzunterricht

Knapp einen Monat nach den Primar- und Sekundarschulen kehrt auch an den Berufs- und Kantonsschulen wieder ein wenig Normalität ein. Am Montag haben sie ihre Tore geöffnet. Der Präsenzunterricht startet wieder. Kathrin Hunziker von der Aargauer Abteilung Berufs- und Mittelschule sagt gegenüber SRF News, es habe keine grösseren Probleme gegeben: «Ich habe gehört, dass sich die Schüler und Lehrpersonen darauf gefreut haben, zumindest teilweise wieder in den Unterricht zu gehen.» Auch im Kanton Solothurn heisst es, der Präsenzunterricht sei gut gestartet.

Ganz normal ist der Unterricht dabei noch nicht. Grössere Klassen mussten sich aufteilen. Konkret heisst dies etwa, dass in einer Woche eine Hälfte der Klasse Unterricht hat, in der anderen Woche die andere Hälfte. Doch weshalb hat man unter diesen Umständen nicht gleich den Fernunterricht beibehalten? Hunziker sagt, dies wäre rein organisatorisch möglich gewesen. Allerdings sei der Fernunterricht nicht für alle immer das Gelbe vom Ei gewesen. Für den Unterricht Zuhause hätten auch nicht alle dieselben Voraussetzungen.

Freitag, 5. Juni: Solothurner Regierung erlaubt Besuche in Spitälern

Ab Samstag, 6. Juni, ist das Besuchsverbot in den Spitälern aufgehoben. Es gilt nun das kontrollierte Besuchsrecht. Die Spitäler müssen dafür ein Konzept vorlegen. Besucherinnen und Besucher müssen ihre Namen angeben. Und es dürfen nie mehr als zwei Besucherinnen in einem Mehrbettzimmer sein. Ein Besuch soll nicht länger als eine Stunde dauern. Und die Besucher müssen eine Maske tragen. Wenn jemand nur kurz im Spital ist, sollen die Angehörige auf Besuche verzichten. Im Aargau sind Besuche in Spitälern weiterhin verboten. Das Verbot wird wohl erst Mitte Juni aufgehoben.

Ab dem 6. Juni sind im Aargau aber wieder Besuche in den Zimmern von Pflegeheimen möglich. Die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen die Heime auch verlassen.

Mittwoch, 3. Juni: Aargauer Regierung beschliesst Ende der Notlage

Am 19. Juni wird im Aargau die kantonale Notlage aufgehoben. Das hat der Regierungsrat an seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Aufgrund der positiven Entwicklung auch im Aargau, könne die zur Corona-Bekämpfung ausgerufene Notlage beendet werden, heisst es in einer Mitteilung. Am 19. Juni wechselt auch der Bund von der «ausserordentlichen Lage» zur «besonderen Lage». Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Nachverfolgung von Corona-Kontakte (Contact Tracing) seien aber weiterhin sehr wichtig, so die Aargauer Regierung.

Dienstag, 2. Juni: Bundesasylzentrum in Brugg – wegen Corona

Brugg erhält voraussichtlich ein Bundesasylzentrum. Das hat das Staatssekretariat für Migration in Absprache mit dem Kanton Aargau und der Stadt Brugg entschieden. Das Zentrum in den Motorfahrzeugdienst-Hallen Ländi soll bei Bedarf zum Einsatz kommen, vor allem wenn es in den anderen Zentren zu eng wird, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.

Die Hallen werden bei Bedarf ab Juli genutzt, und stehen maximal drei Jahre zur Verfügung.