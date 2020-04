Ein Schritt zur Normalität: So startet die Volksschule am 11. Mai

Die Volksschule geht ab dem 11. Mai für die Kinder weitgehend normal weiter.

Wegen der Corona-Pandemie fallen die vier grossen Aargauer Kinder- und Jugendfeste in Aarau, Brugg, Lenzburg und Zofingen in diesem Jahr aus.

Jahresabonnemente des Tarifverbunds Nordwestschweiz werden um 15 Tage verlängert. Wer ein Monatsabo besitzt, erhält zwei Tageskarten.

Der Aargauer Grosse Rat tagt am 12. Mai in der Umweltarena in Spreitenbach. So sollen die Abstands- und Hygienemassnahmen des Bundes eingehalten werden können.

Donnerstag, 30. April: So startet die Schule am 11. Mai

Für die Aargauer Volksschülerinnen und -schüler beginnt am 11. Mai der Unterricht nach Stundenplan im Schulhaus. Der Unterricht an der Volksschule, dem Kindergarten, der Primar- und Oberstufe sowie an den Sonderschulen findet grundsätzlich wieder im Klassenverband nach Lehrplan und gemäss den geltenden Stundentafeln statt. Das teilte das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) am Donnerstag mit.

In der Klasse auf dem Schulweg und auf den Pausenplätzen dürfen sich die Schülerinnen und Schüler weitgehend normal verhalten und bewegen. Hingegen sollen die Schüler im Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern nach Möglichkeit einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Ebenso müssen die Lehrer untereinander die für Erwachsene geltende Abstandsregel von zwei Metern berücksichtigen. Klassenlager und Schulreisen finden in diesem Schuljahr nicht statt.

Donnerstag, 30. April: Die traditionellen Aargauer Kinder- und Jugendfeste fallen dieses Jahr aus

Wegen der Corona-Pandemie finden die traditionellen Kinder- und Jugendfeste in Aarau, Brugg, Lenzburg und Zofingen in diesem Jahr nicht statt. Das haben die vier Städte als Folge des bundesrätlichen Verbots von Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen beschlossen.

Wie die Aarauer Stadtkanzlei am Donnerstag mitteilt, sollen am 3. Juli in der Kantonshauptstadt jedoch durch sollen durch Böllerschüsse, die Beflaggung und das Schmücken der Brunnen «feierliche Akzente» für den Maienzug gesetzt werden.

Auch für das Zofinger Kinderfest und für den feuchtfröhlichen Zapfenstreich am Vorabend ist die Absage ein Einschnitt. «Angesichts der Corona-Pandemie müssen wir aus Sicherheitsgründen schweren Herzens das Zofinger Kinderfest 2020 inklusive Zapfenstreich absagen», wird Rahela Syed, Präsidentin der stadträtlichen Kinderfestkommission, in der Medienmitteilung zitiert.

In Brugg betrifft die Absage des Jugendfestes sämtliche Festivitäten im Verlauf der Jugendfestwoche. Der Schulbetrieb während der letzten Woche vor den Sommerferien werde durch die Schule organisiert, wie der Stadtrat mitteilte.

Mittwoch, 29. April: U-Abo-Kunden erhalten 15 Tage gratis

Die Jahresabonnemente des Tarifverbunds Nordwestschweiz TNW (die sogenannten U-Abos) werden kostenlos um 15 Tage verlängert. Dies weil viele ihr Abo wegen der Corona-Krise in den letzten Wochen weniger benutzt haben. Dies teilt der TNW mit, zu dessen Gebiet auch das Solothurner Schwarzbubenland und das Fricktal gehören. Die Kunden müssten nichts tun, die Verlängerung werde automatisch erfolgen. Wer ein Monatsabo besitzt, erhält zwei Tageskarten für das TNW-Gebiet.

Dienstag, 28. April: Unterwegs mit der Gastro-Seelsorgerin

Viele Wirte machen sich in der aktuellen Corona-Krise grosse Sorgen um ihre Zukunft. Einige sprechen deshalb mit der Gastro-Seelsorgerin der Reformierten Landeskirche Aargau, Corinne Dobler. Sie sagt klipp und klar: «Die Not hat zugenommen.» Sie spüre vor allem eine grosse Unsicherheit, weil nicht klar ist, wie es weitergeht und weil auch nach einer Lockerung des Öffnungsverbots nicht klar ist, wie viele Kundinnen und Kunden wieder in die Restaurants gehen.

Dienstag, 28. April: Grosser Rat tagt in Umweltarena

Trotz Corona-Pandemie hält das Aargauer Kantonsparlament am 12. Mai eine Sitzung ab. Und zwar tage der Grosse Rat in der Umweltarena in Spreitenbach, sagte Grossratspräsidentin Edith Saner gegenüber SRF. In dem Saal sollen die Abstands- und Hygienemassnahmen des Bundes eingehalten werden können.

Bereits zuvor hatte Grossratspräsidentin Edith Saner eine Umrüstung des Grossratssaals oder eine Sitzung per Videokonferenz ausgeschlossen, da diese Alternativen zu hohe Kosten verursacht hätten.

Die ursprünglich geplante Sitzung des Grossen Rates vom 28. April wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Zuletzt tagten die Grossrätinnen und Grossräte am 3. März. Ebenfalls eine Auswärtssitzung plant das Solothurner Kantonsparlament: Dieses tagt Anfang Mai im Sportzentrum CIS in Solothurn.

Dienstag, 28. April: Millionenhilfe für Aargauer Selbständige

Die Corona-Erwerbsausfallentschädigung des Bundes ist im Aargau angelaufen. Bisher wurden 7,6 Millionen Franken ausbezahlt, wie die zuständige SVA Aargau schreibt. Die SVA Aargau erhielt 7870 Anmeldungen, 80 Prozent davon stammen von Selbständigerwerbenden.

Eher harzig angelaufen sei die vom Regierungsrat beschlossene Neuberechnung der Verbilligung der Krankenkassenprämien, heisst es weiter. Personen, deren wirtschaftlichen Verhältnisse sich um mindestens 20 Prozent verschlechtert haben, können eine Neuberechnung der Prämienverbilligung beantragen.

Dienstag, 28. April: Grösstes Römerfest abgesagt

Das 25. Römerfest von Augusta Raurica wird abgesagt. Das Fest, das am 29. und 30. August 2020 hätte durchgeführt werden sollen, werde auf 2021 verschoben, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Bereits gekaufte Tickets und Gutscheine würden ihre Gültigkeit behalten.

Der Entscheid sei sehr schwer gefallen, aber der gesundheitliche Schutz der Gäste, der Mitwirkenden und der Mitarbeitenden habe oberste Priorität, heisst es in der Mitteilung.