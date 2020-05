Die Lage in den Kantonen Aargau und Solothurn im Überblick, täglich aktualisiert.

Corona-Übersicht AG / SO

Es fallen weniger Lehrer aus als befürchtet. Im Kanton Solothurn sind es unter 5 Prozent.

Corona-Kontrolleure des Kantons Solothurn haben seit Ende April 240 verschiedene Läden, Restaurants und Coiffeur-Salons überprüft. «Es gab Betriebe, die praktisch gar nichts umgesetzt hatten», sagt der Leiter.

Die Fahrpläne des Fusionsprogramms von Aargauer und Solothurner Gemeinden geraten durcheinander. Für die Aargauer reicht die Zeit, für die Solothurner wird es knapp.

Weitere Informationen

Freitag, 15. Mai: Es fallen weniger Lehrer aus als befürchtet

Die Befürchtung vor dem 11. Mai: 10 bis 20 Prozent der Lehrpersonen an den Volksschulen könnten zu Hause bleiben, wenn der Unterricht nach der Corona-Pause wieder startet. Dies, weil sie zu Risikogruppen gehören. Diese Lehrer müssten durch Stellvertretungen und Studierende der Pädagogischen Hochschulen ersetzt werden, hiess es.

Nun zeigt sich: Die Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Im Kanton Solothurn liegen die Ausfälle bei unter 5 Prozent, heisst es beim Volksschulamt. Man sei positiv überrascht.

Im Kanton Aargau hat das zuständige Departement keine Zahlen dazu. Man habe aber den Eindruck, dass der Schulbetrieb gut laufe. Ein Anzeichen dafür: Vor dem 11. Mai habe es unzählige E-Mails mit Fragen von Schulen gegeben. Nach dem Schulstart seien diese Anfragen schlagartig zurückgegangen.

Donnerstag, 14. Mai: «Es gab Betriebe, die praktisch gar nichts umgesetzt hatten»

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das alte Sprichwort gilt natürlich auch bei den Corona-Regeln. Seit Ende April haben im Kanton Solothurn acht Kontroll-Teams rund 240 verschiedene Läden, Restaurants und Coiffeur-Salons überprüft.

Fazit: Die meisten kontrollierten Geschäfte halten sich an die Vorgaben. Doch es gebe auch Ausnahmen, sagt Daniel Morel. Er ist als Leiter der Abteilung Arbeitsbedingungen beim Amt für Wirtschaft und Arbeit für die Kontrollen zuständig. Sieben Betriebe wurden geschlossen. Sechs haben nachgebessert und konnten später wieder öffnen.

Mittwoch, 13. Mai: Viele Fragen und Ideen zu Corona im Kantonsparlament

An der ersten Sitzung des Aargauer Kantonsparlamentes nach zweimonatiger Corona-Pause haben die Politikerinnen und Politiker gestern aussergewöhnlich viele neue Vorstösse eingereicht. Von den fast 40 Anliegen dreht sich rund die Hälfte um die Corona-Pandemie, um ihre Folgen und was der Kanton dagegen machen kann oder soll. Es sind Fragen, wie es nach der Krise mit Heimarbeit in der Verwaltung oder dem Fernunterricht in der Schule weitergehen soll. Daneben gibt es aber auch handfeste Forderungen, zum Beispiel nach mehr finanzieller Unterstützung für Kindertagesstätten oder Vereine, welche die Krise spüren oder nach einem Impulsprogramm, um die Aargauer Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Obwohl einige dieser Massnahmen Probleme betreffen, die gerade hochaktuell sind und betroffene Firmen oder Institutionen die Hilfe baldmöglichst brauchen könnten, werden die zahlreichen Corona-Vorstösse im Aargauer Kantonsparlament ganz normal behandelt. Sie kommen im Spätsommer oder Herbst zur Debatte. Man müsse auch bei diesen Vorstössen die üblichen Regeln einhalten, sie vor der Debatte sorgfältig prüfen und von der Verwaltung bearbeiten lassen, so Grossratspräsidentin Edith Saner. In Eile zu verfallen wäre nicht gut. Saner betont aber, dass in der Zwischenzeit nicht einfach nichts passiert. Die Regierung greife gewisse Anregungen aus den Vorstössen durchaus schon jetzt auf und erarbeite Lösungen – wenn auch ohne plakative politische Diskussion im Parlament.

Mittwoch, 13. Mai: Wurde bei Corona-Krediten beschissen?

Im Aargau sind bisher drei Anzeigen wegen möglichen Betrugsfällen bei den Corona-Krediten des Bundes eingegangen. Das heisst es bei der Staatsanwaltschaft des Kantons auf Anfrage. Es bestehe der Verdacht, dass in diesen drei Fällen falsche Angaben gemacht worden seien. Oder aber, dass das Geld für private Zwecke oder für Investitionen eingesetzt wurde, die nichts mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun unter anderem wegen Betrug und Urkundenfälschung.

Auch andere Kantone melden entsprechende Fälle, der Gesamtschaden dürfte in die Millionen gehen. Im Kanton Solothurn gab es bisher noch keine solche Anzeigen, so die Staatsanwaltschaft. Die drei möglichen Betrugsfälle im Aargau sind aber relativ wenig, wenn man bedenkt, dass allein die Aargauische Kantonalbank fast 2000 Kredit-Anfragen von Firmen bearbeitet hat. Bei der Neuen Aargauer Bank waren es über 1300 Anfragen.

Dienstag, 12. Mai: Bremsklotz für Gemeindefusionen

Die Corona-Krise bremst Fusionen in der Region. So wollten etwa die Gemeinden im Raum Aarau im Juni entscheiden, ob sie beim Fusionsprojekt weiterhin mitmachen. Dieser Termin ist nun bis auf weiteres verschoben. Zuerst müsse der Bundesrat entscheiden, ob die nötigen Infoveranstaltungen und auch Gemeindeversammlungen wieder stattfinden dürfen, erklärt der Stadtpräsident von Aarau, Hanspeter Hilfiker, gegenüber SRF. Da die Fusion sowieso erst 2026 stattfinden soll, habe man jedoch noch genügend Zeitreserven und könne Verzögerungen bis zu einem halben Jahr verkraften.

Dringender ist der Entscheid des Bundesrates für Welschenrohr und Gänsbrunnen. Die beiden Solothurner Gemeinden planen die Fusion per 1. Januar 2021. Noch fehlt jedoch das definitive «Ja» des Volkes. Eigentlich sollte am kommenden Sonntag eine Urnenabstimmung entscheiden. Diese findet jedoch nicht statt, da die Gemeindeversammlung im März abgesagt wurde. Die Versammlung soll nun im Juni nachgeholt werden, die Abstimmung Ende August. Danach braucht es auch noch die Zustimmung des Kantons. Es wird damit also ziemlich knapp für den Termin vom 1. Januar.

Dienstag, 12. Mai: 100 Meter bis zum Rednerpult

Das Aargauer Kantonsparlament hat zum ersten Mal seit Corona-Unterbruch getagt. Anstatt im Grossratssaal, fand die Sitzung in der Umweltarena Spreitenbach statt. 140 Parlamentarierinnen und Parlamentarier sassen mit grossem Abstand zueinander einzeln an Tischen, in einem riesigen Seminarraum, der für 1400 Personen ausgelegt ist.

Legende: SRF

Die Voten wurden per Videoleinwand übertragen, damit die Rednerinnen und Redner auch in der hintersten Reihe zu sehen und zu hören waren. Abgestimmt wurde über ein eigens eingerichtetes System.

Legende: SRF

Anders als letzte Woche im Kanton Solothurn standen im Aargau keine dringenden Corona-Geschäfte auf der Traktandenliste. Trotzdem fanden mehrere Personen vor Ort, die Ausgaben von 40'000 Franken seien gerechtfertigt. Ein Parlament müsse sich auch in aussergewöhnlichen Zeiten treffen – unter anderem um den Pendenzenberg nicht unnötig wachsen zu lassen.

Legende: SRF

Die nächste Sitzung des Grossen Rates ist für den 9. Juni geplant. Auch diese könnte in Spreitenbach stattfinden.

Dienstag, 12. Mai: Tagen oder verschieben?

Drei Aargauer Einwohnerräte, drei unterschiedliche Lösungen. Am Montagabend waren laut Jahresplanung in Aarau, Zofingen und Wettingen Ratssitzungen angesagt. Wegen Corona reagierten alle Räte verschieden.

Aarau verlegte die Sitzung vom Ratssaal ins Kultur- und Kongresshaus (KuK). Eine weitere Verschiebung sei nicht angebracht, da sich die Geschäfte anstauten, so der Präsident des Aarauer Einwohnerrats. In Zofingen entschieden die Ratsfraktionen, dass einige Geschäfte auf dem Korrespondenzweg erledigt werden, sozusagen mit einer brieflichen Abstimmung. Der Einwohnerrat Wettingen schliesslich verschob seine Sitzung auf Juni. Dann finden gleich zwei externe Einwohnerrats-Sitzungen statt.