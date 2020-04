Im Kanton Solothurn haben 5000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Von dieser Massnahme sind 51'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen.

Im Aargau sind über 10'000 Anträge für Kurzabeit bewilligt worden. Das heisst, 158'000 Menschen haben Kurzarbeit.

In den beiden Kantonen rechnet man mit rund 8000 Arbeitslosen.

Coiffeure, Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und andere Betriebe sind ab Montag wieder offen. Im Aargau bedeutet das Geschäftsaufnahme für 5500 Unternehmen.

Diese müssen Schutzkonzepte haben. Die Kantonspolizei kontrolliert diese Konzepte in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Wirtschaft und Verbraucherschutz.

Freitag, 24. April: Unterschiedliche Haltungen der Regierungen zu den Maturitätsprüfungen

Geht es nach dem Willen der Solothurner Regierung, gibt es im Corona-Jahr im Kanton Solothurn keine Maturitätsprüfungen, weder schriftliche noch mündliche. Ob das erlaubt ist, muss aber noch der Bundesrat entscheiden. Im Aargau finden die schriftlichen Maturaprüfungen statt, das teilt das Bildungsdepartement statt. Die mündlichen sollen aber ausfallen.

Freitag, 24. April: Stabile Zahlen im Aargau

Der kantonale Führungsstab meldet 1052 bestätige Fälle einer Corona-Infektion. Gleichzeitig gelten rund 780 Personen als geheilt. Folglich gibt es im Aargau ca. 280 Menschenmit Symptomen der Corona-Erkrankung. 40 davon sind im Spital, 14 auf der Intensivstation. Seit Dienstag gab es keine neuen Todesfälle mehr. Im Aargau sind bis jetzt 31 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Freitag, 24. April: Solothurner Stäcklibuebe dürfen keine Maitannli stellen

In vielen Dörfern versammeln sich Ende April die Stellungspflichtigen, um zusammen eine möglichst hohe, geschmückte Tanne aufzustellen. Dieses traditionelle, gesellige Treiben ist dieses Jahr im ganzen Kanton Solothurn verboten, gaben die Behörden am Freitag bekannt.

Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner stellte zudem eine eigene Solothurner Plakat-Kampagne vor, die zusätzlich zu jener des Bundes die Menschen ermahnen soll, Abstand zu halten. Ist das nötig? «Das Plakat des Bundes kennen wir schon alle. Eine neue Kampagne gibt einen neuen Input», sagt Schaffner und verweist auf die «Ermüdungserscheinungen» in der Bevölkerung. Auch eine Social-Media-Kampagne mit Videos von Solothurner Kulturschaffenden und Sportlern gibt es. Den Anfang macht Schriftsteller Pedro Lenz mit einer Botschaft aus seinem Homeoffice in Olten.

Im Kanton Solothurn wurden bislang 376 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Weil jetzt mehr getestet wird, könne der vergleichsweise tiefe Wert in nächster Zeit steigen, prognostiziert der Kantonsarzt.

Donnerstag, 23. April: Solothurner Kantonsparlament tagt im Sportzentrum

Das Solothurner Kantonsparlament hält seine Mai-Session trotz Corona-Pandemie ab. Der Kantonsrat tagt jedoch nicht wie üblich im Kantonsratssaal, sondern im CIS Sportcenter in Solothurn. So können die vom Bund vorgesehenen Abstands- und Hygienemassnahmen eingehalten werden, teilt die Staatskanzlei Solothurn mit. Der Kantonsrat tagt am 5. und 6. Mai. Die Session findet ohne Besucherinnen und Besucher statt, kann jedoch wie üblich per Video-Livestream mitverfolgt werden. Zu Beginn der Session wird das Parlament die von der Regierung erlassenen Corona-Verordnungen absegnen müssen.

Mittwoch, 22. April: Gratis Schutzmasken für Aargauer Gewerbe

Wenn am nächsten Montag eine erste Lockerung der Corona-Massnahmen beginnt, sollen Aargauer Gewerbebetriebe gratis Schutzmasken erhalten. Wie der Kanton mitteilt, habe die Task Force Coronavirus diesen Entscheid getroffen. Die Task Force gehe davon aus, dass unabhängig von einer allfälligen Einführung einer Maskenpflicht eine grosse Nachfrage bestehen wird, vor allem bei Gewerbebetrieben und Unternehmen, die ab Montag wieder arbeiten können. Die Details der Schutzmaskenaktion sind noch offen, geplant ist, dass die Masken bei dezentralen Abgabestellen bezogen werden können, schreibt der Kanton weiter.

Mittwoch, 22. April: SlowUps Hochrhein und Solothurn-Buechibärg abgesagt

Am 21. Juni hätte es wieder so weit sein sollen: Statt Autos und Lastwagen hätten die Strassen zwischen Laufenburg und Stein, den Aargauer Gemeinden an der deutschen Grenze, dem Langsamverkehr gehört, den Fussgängern, Velofahrerinnen, Inlineskatern, etc. Der Anlass, der auf beiden Seiten des Rheines jeweils um die 20'000 Leute angelockt hat, wird dieses Jahr ersatzlos gestrichen, teilen die Organisatoren mit. Das gleiche gilt für den SlowUp Solothurn-Buechiberg, auch hier wären mehrere tausend Leute erwartet worden.

Eine Veranstaltung in dieser Grössenordnung könne gemäss Anordnung der Behörden im Juni nicht durchgeführt werden, heisst es weiter. Eine Verschiebung sei nicht möglich, da der Aufwand zu gross wäre, deshalb verzichte man dieses Jahr komplett auf die Anlässe. Noch offen ist, ob der SlowUp in Brugg im August stattfinden kann.

Mittwoch, 22. April: Strassenverkehrsamt nimmt Betrieb wieder auf

Ab Montag können im Aargau wieder Fahrzeugprüfungen und -einlösungen vorgenommen werden. An allen Standorten des Strassenverkehrsamtes werde der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen, teilt der Kanton mit. Begleitet wird die Lockerung von einem Schutzkonzept. Vorerst dürfen sich nur eine beschränkte Anzahl Personen in der Schalterhalle am Hauptstandort des Strassenverkehrsamtes in Schafisheim aufhalten.

Weiterhin sistiert bleiben praktische und theoretische Führerprüfungen und die periodischen Kontrolluntersuchungen für SeniorInnen. Hier müsse zuerst der Bund eine Lockerung beschliessen, heisst es in der Mitteilung des Aargaus.

Dienstag, 21. April: Nur wenige Ansteckungen im Spital

Wie gefährlich ist das Corona-Virus für das Pflegepersonal? Zahlen aus China und Italien zeigen, dass teilweise über 10 Prozent der Belegschaft angesteckt worden ist. Auch im Kanton Aargau gibt es positive Fälle, aber lange nicht so viele wie in China oder Italien.

Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Aarau KSA, spricht von 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KSA, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind in den vergangenen Wochen, das entspricht rund 3 Prozent der Belegschaft.

Bei der Hälfte der Infizierten sei man sicher, dass sie sich nicht im Spital angesteckt hätten, bei der anderen Hälfte wisse man es nicht, so Fux. Ansteckungen im Spital seien möglich.

Trotz allen Sicherheitsmassnahmen bleibe ein gewisses Restrisiko. Deshalb wähle man das Personal, das mit Corona-Patienten engen Kontakt hat auch genau aus, betreffend Alter und Vorerkrankungen. Aus diesem Grund habe es bisher noch keinen schlimmen Corona-Fall unter den Angestellten gegeben – es habe sich bisher niemand selber im Spital behandeln lassen müssen.

Dienstag, 21. April: Nur noch einstellig Wachstumszahlen im Aargau

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Aargau stieg am Dienstag um fünf auf 1017. 43 Personen sind zurzeit hospitalisiert, davon werden 18 auf Intensivstationen behandelt und künstlich beatmet, wie aus dem Lagebulletin des Kantonalen Führungsstabs hervorgeht.

Die Zahlen zeigen zudem, dass im Aargau eine weitere Person an den Folgen von Covid-19 verstorben ist. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 29.

Dienstag, 21. April: Grosseinsatz für Solothurner Zivilschutz

Der Zivilschutz im Kanton Solothurn bewältig im Moment seinen grössten Einsatz seit Jahrzehnten. 50 bis 200 Zivilschützer stehen pro Tag im Einsatz, meldet der Kanton Solothurn. Bis heute seien im Kampf gegen das Coronavirus rund 2'300 Diensttage geleistet worden.

Unter anderem unterstütze der Zivilschutz die Spitäler in Solothurn, Olten und Dornach bei ihren Eingangskontrollen, teilte die Staatskanzlei Solothurn am Dienstag mit. Er sei auch beim Aufbau der dezentralen Testzentren im Kanton oder beim Einrichten der ehemaligen Höhenklinik Allerheiligenberg für die Aufnahme von Corona-Patienten beteiligt.

Im Logistikzentrum des Zivilschutzes in Balsthal werde täglich beschafftes Schutzmaterial gelagert und weiterverschickt. Auf diese Weise werde sichergestellt, dass die Spitäler, Arztpraxen, Pflegeheime und Spitexorganisationen mit genügend Schutzmaterial versorgt seien, hiess es weiter. Neben Desinfektionsmittel, Schutzanzügen, Schutzbrillen und Handschuhen würden jeden Tag rund 10'000 chirurgische Hygienemasken verschickt.