7,6 Millionen Franken Corona-Erwerbsausfallentschädigung wurden im Aargau bereits ausbezahlt. Profitieren können Selbständigerwerbende.

Das Römerfest von Augusta Raurica wird auf nächstes Jahr verschoben. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig.

Das geplante grosse Stadtfest zum 2000-Jahr-Jubiläum in Solothurn wird um ein Jahr verschoben. Das Fest zum 975-Jahr-Jubiläum in Wettingen wird kaum stattfinden.

Vor den Baumärkten bildeten sich am Morgen lange Schlangen. Der Nachholbedarf an Pflanzen, Erde oder Gartenmöbeln ist offenbar gross.

Coiffeure, Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und andere Betriebe sind ab Montag wieder offen. Im Aargau bedeutet das Geschäftsaufnahme für 5500 Unternehmen.

Weitere Informationen

Dienstag, 28. April: Millionenhilfe für Aargauer Selbständige

Die Corona-Erwerbsausfallentschädigung des Bundes ist im Aargau angelaufen. Bisher wurden 7,6 Millionen Franken ausbezahlt, wie die zuständige SVA Aargau schreibt. Die SVA Aargau erhielt 7870 Anmeldungen, 80 Prozent davon stammen von Selbständigerwerbenden.

Eher harzig angelaufen sei die vom Regierungsrat beschlossene Neuberechnung der Verbilligung der Krankenkassenprämien, heisst es weiter. Personen, deren wirtschaftlichen Verhältnisse sich um mindestens 20 Prozent verschlechtert haben, können eine Neuberechnung der Prämienverbilligung beantragen.

Dienstag, 28. April: Grösstes Römerfest abgesagt

Das 25. Römerfest von Augusta Raurica wird abgesagt. Das Fest, das am 29. und 30. August 2020 hätte durchgeführt werden sollen, werde auf 2021 verschoben, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Bereits gekaufte Tickets und Gutscheine würden ihre Gültigkeit behalten.

Der Entscheid sei sehr schwer gefallen, aber der gesundheitliche Schutz der Gäste, der Mitwirkenden und der Mitarbeitenden habe oberste Priorität, heisst es in der Mitteilung.

Montag, 27. April: Stadtfest in Solothurn abgesagt, Wettingen wartet auf Bundesrat

Das Jahr 2020 sollte das grosse Jubiläumsjahr für die Stadt Solothurn werden. «2000 Jahre Solothurn» wollte man in der Kantonshauptstadt feiern. Zumindest das grosse Stadtfest und das Open-Air werden nun aber in den Sommer 2021 verschoben, dies teilte die Stadt am Morgen mit. Grund sei das Corona-Virus, das grosse Stadtfeste in diesem Sommer kaum zulassen werde.

Noch nicht definitiv abgesagt werden die 10-tägigen Feierlichkeiten zum 975-Jahr-Jubiläum in Wettingen. Dies allerdings bloss aus formellen Gründen. Da es noch kein Veranstaltungsverbot des Bundes gebe, warte man noch mit der endgültigen Entscheidung, teilt das OK mit. Dies damit das Fest nicht finanzielle Forderungen begleichen müsse. Allerdings sollen alle Vorbereitungsarbeiten eingestellt werden.

Montag, 27. April: Lange Schlangen vor Baumärkten

Auch vor den Baumärkten in unserer Region warteten Kunden bereits vor der Türöffnung in langen Schlangen. Im Jumbo in Baden-Dättwil dürfen maximal 400 Personen gleichzeitig einkaufen. Eine Zahl, die am Morgen jedoch nicht erreicht wurde. Im Jumbo gibt es Abstandskleber, Plexiglasscheiben, einen Sicherheitsbeauftragten und einen «Zähler», der die Anzahl Kunden überwacht. Ausserdem herrscht «Einbahnverkehr» in den grossen Gängen.

Freitag, 24. April: Unterschiedliche Haltungen der Regierungen zu den Maturitätsprüfungen

Geht es nach dem Willen der Solothurner Regierung, gibt es im Corona-Jahr im Kanton Solothurn keine Maturitätsprüfungen, weder schriftliche noch mündliche. Ob das erlaubt ist, muss aber noch der Bundesrat entscheiden. Im Aargau finden die schriftlichen Maturaprüfungen statt, das teilt das Bildungsdepartement mit. Die mündlichen sollen aber ausfallen.

Freitag, 24. April: Stabile Zahlen im Aargau

Der kantonale Führungsstab meldet 1052 bestätige Fälle einer Corona-Infektion. Gleichzeitig gelten rund 780 Personen als geheilt. Folglich gibt es im Aargau ca. 280 Menschen mit Symptomen der Corona-Erkrankung. 40 davon sind im Spital, 14 auf der Intensivstation. Seit Dienstag gab es keine neuen Todesfälle mehr. Im Aargau sind bis jetzt 31 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Freitag, 24. April: Solothurner Stäcklibuebe dürfen keine Maitannli stellen

In vielen Dörfern versammeln sich Ende April die Stellungspflichtigen, um zusammen eine möglichst hohe, geschmückte Tanne aufzustellen. Dieses traditionelle, gesellige Treiben ist dieses Jahr im ganzen Kanton Solothurn verboten, gaben die Behörden am Freitag bekannt.

Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner stellte zudem eine eigene Solothurner Plakat-Kampagne vor, die zusätzlich zu jener des Bundes die Menschen ermahnen soll, Abstand zu halten. Ist das nötig? «Das Plakat des Bundes kennen wir schon alle. Eine neue Kampagne gibt einen neuen Input», sagt Schaffner und verweist auf die «Ermüdungserscheinungen» in der Bevölkerung.

Legende: SRF

Auch eine Social-Media-Kampagne mit Videos von Solothurner Kulturschaffenden und Sportlern gibt es. Den Anfang macht Schriftsteller Pedro Lenz mit einer Botschaft aus seinem Homeoffice in Olten.

Im Kanton Solothurn wurden bislang 376 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Weil jetzt mehr getestet wird, könne der vergleichsweise tiefe Wert in nächster Zeit steigen, prognostiziert der Kantonsarzt.

Donnerstag, 23. April: Solothurner Kantonsparlament tagt im Sportzentrum

Das Solothurner Kantonsparlament hält seine Mai-Session trotz Corona-Pandemie ab. Der Kantonsrat tagt jedoch nicht wie üblich im Kantonsratssaal, sondern im CIS Sportcenter in Solothurn. So können die vom Bund vorgesehenen Abstands- und Hygienemassnahmen eingehalten werden, teilt die Staatskanzlei Solothurn mit. Der Kantonsrat tagt am 5. und 6. Mai. Die Session findet ohne Besucherinnen und Besucher statt, kann jedoch wie üblich per Video-Livestream mitverfolgt werden. Zu Beginn der Session wird das Parlament die von der Regierung erlassenen Corona-Verordnungen absegnen müssen.

Montag, 27. April: Stadtfest in Solothurn abgesagt, Wettingen wartet auf Bundesrat

Das Jahr 2020 sollte das grosse Jubiläumsjahr für die Stadt Solothurn werden. «2000 Jahre Solothurn» wollte man in der Kantonshauptstadt feiern. Zumindest das grosse Stadtfest und das Open-Air werden nun aber in den Sommer 2021 verschoben, dies teilte die Stadt am Morgen mit. Grund sei das Corona-Virus, das grosse Stadtfeste in diesem Sommer kaum zulassen werde.