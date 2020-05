Der Kanton Aargau hat 69'000 Schutzkittel und 1 Million Schutzmasken aus China erhalten. Die Zuteilung erfolge wöchentlich und anhand der kantonalen Daten.

Weitere Informationen

Montag, 4. Mai: Schutzkittel und Masken für Heime und Spitex im Aargau

Am Montag ist das vom Kanton Aargau bestellte Schutzmaterial in Aarau eingetroffen. 69'000 Schutzkittel und eine Million Masken hat der Kanton in China bestellt. Sie sind für Spitexmitarbeiterinnen und Pflegeheime gedacht. «Die Versorgung wurde knapp und die Lieferung des Bundes liess auf sich warten», hält der Kanton in einer Mitteilung fest. Deshalb habe man in Eigenregie Schutzmaterial bestellt. Innert zehn Tagen habe das alles geklappt. Produktion und Transport haben total rund 1,4 Millionen Franken gekostet.

Betroffene in Heimen und in Spitexpflege Textbox aufklappen Textbox zuklappen In den Aargauer Pflegeheimen leben gemäss Kanton 6500 Personen. Die Spitex betreut rund 29'000 Klientinnen und Klienten.

Die Aargauer Spitexorganisationen freuen sich über die Ankunft des Materials. «Wir haben Laborkittel gekauft, die noch verfügbar waren. Wir haben Schutzanzüge von Autospritzwerken gekauft und auch selbst welche genäht. Wir mussten uns zur Decke strecken», sagt Max Moor, Geschäftsleiter des Aargauer Spitexverbands, gegenüber SRF.

Sonntag, 3. Mai: Regionale Fussballclubs haben Kurzarbeit beantragt

Die Schweizerische Fussballliga hat die laufende Saison der 1. Liga abgebrochen. In der Region Aargau Solothurn trifft dies Baden, Wohlen und Solothurn. Ihnen entsteht durch das vorzeitige Saisonende finanzieller Schaden. Allein der FC Baden spricht von mehreren 100'000 Franken an fehlenden Einnahmen.

Die drei Vereine haben Kurzarbeit für ihre Halb-Profis beantragt. Existenzbedrohend sei die Situation jedoch zurzeit noch nicht, heisst es bei den Vereinen. Sie hoffen nun, dass die neue Saison im August wie geplant startet.

Samstag, 2. Mai: Gruppe hat sich trotz Corona versammelt

Die Aargauer Kantonspolizei hat am 1. Mai eine Kundgebung in Bremgarten aufgelöst. Eine Gruppe von 25 bis 30 Personen hatte sich mitten in der Altstadt versammelt. Viele seien vermummt gewesen und hätten versucht eine Bühne aufzubauen, teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Die Personen seien der linkautonomen Szene zuzuordnen.

Sowohl die Kundgebung wie auch die Polizeikontrolle seien aber friedlich verlaufen. Um 18 Uhr konnte die Polizei das Gebiet wieder freigeben. Die Polizei hat die Teilnehmer angezeigt, weil sie gegen die Corona-Vorschriften verstiessen. Zudem wurden Auswärtige aus dem Stadtgebiet von Bremgarten weggewiesen.

Freitag, 1. Mai: Slowup Brugg Regio auch abgesagt

In den Kantonen Aargau und Solothurn finden 2020 keine Slowups statt. Die beliebten Events für Velofahrer, Fussgänger und Inline-Skater wurden wegen der Corona-Regeln des Bundes abgesagt. Dies betrifft nach den Slowups Solothurn-Bucheggberg und Hochrhein auch den Slowup Brugg Regio vom 9. August. Dies teilen die Veranstalter mit.

Freitag, 1. Mai: 975-Jahr-Wettingen-Feier fällt ganz ins Wasser

Das lange geplante 10-tägige Fest zum 975-Jahr-Jubiläum von Wettingen ist abgesagt und zwar für immer. Es gibt also keine Verschiebung in den Sommer 2021. Das wirtschaftliche Risiko sei nicht kalkulierbar, heisst es in einer Mitteilung des Organisationskomittees. Deshalb habe man schweren Herzens entschieden, die grosse Feier abzublasen.

Donnerstag, 30. April: So startet die Schule am 11. Mai

In den Kantonen Aargau und Solothurn wird es am 11. Mai wieder volle Klassen geben in der Volksschule. Anders als etwa in Zürich, wo höchstens 15 Kinder pro Klasse erlaubt sein werden. Die beiden kantonalen Lehrerverbände kritisieren den Entscheid. «Dass auf einen Schlag vom Fernunterricht auf flächendeckenden Ganzklassenunterricht umgestellt werden soll, ist schwierig nachvollziehbar», heisst es in einer Mitteilung.

Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich wieder umarmen auf dem Schulweg, miteinander zanken in der Pause und im Zimmer nebeneinander sitzen. Den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber müssen die Kinder aber Abstand halten. Und auch die Lehrer untereinander dürfen sich nicht näher als zwei Meter kommen. Die Schulen müssen ihre Räume nun so einrichten, dass die Hygiene-Vorgaben eingehalten werden können.

Nicht alle Lehrer werden wieder unterrichten können. Sie sollen zum Teil durch Pädagogik-Studenten ersetzt werden, damit keine Schulstunden ausfallen. Im Kanton Solothurn sollen die Lehrer zudem Assistenten erhalten. Die Assistenten – zum Beispiel Maturanden – sollen etwa Schüler betreuen, die auf dem Korridor arbeiten müssen, wenn es im Schulzimmer zu eng ist. Klassenlager und Schulreisen finden in diesem Schuljahr nicht statt.