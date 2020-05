Die Solothurner Regierung hebt eine ihrer Corona-Verordnungen wieder auf. Bald dürfen wieder Unterschriften gesammelt werden.

Am Landhausquai in Solothurn öffnen die Bars wieder. Die Beizer haben sich abgesprochen, damit alle die Regeln befolgen.

Es fallen weniger Lehrer aus als befürchtet. Im Kanton Solothurn sind es unter 5 Prozent.

Weitere Informationen

Dienstag, 19. Mai: Wieder mehr Volksrechte in Solothurn

Wegen der Corona-Krise hatte die Solothurner Regierung im März in einer speziellen Verordnung den Stopp von Unterschriftensammlungen beschlossen. Weil auf Bundesebene Unterschriftensammlungen ab dem 1. Juni wieder erlaubt sind, hat die Solothurner Regierung nun die Verordnung am Dienstag wieder aufgehoben.

Die Fristen für zwei Unterschriftensammlungen, die unterbrochen werden mussten, hat die Solothurner Regierung angepasst. Für das Referendum gegen den weiteren Ausbau der Passwangstrasse für 25 Millionen Franken dürfen nun bis zum 29. Juni 2020 Unterschriften gesammelt werden. Und die Volksinitiative «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge» erhält Zeit bis zum 26. Mai 2021, um die nötigen Unterschriften aufzutreiben.

Montag, 18. Mai: Solothurner Beizer wollen Szenen wie in Basel verhindern

Am Wochenende haben Bilder von Nachtschwärmern aus Basel für Aufsehen gesorgt. Auf den Fotos waren feiernde Menschen auf einer bekannten Partymeile der Stadt zu sehen – dicht gedrängt, als ob es keine Corona-Regeln geben würde.

In Solothurn am Landhausquai, wo es viele Bars und Restaurants hat, will man solche Szenen verhindern. Die Betreiber der Bars und Restaurants haben sich dazu abgesprochen.

Freitag, 15. Mai: Es fallen weniger Lehrer aus als befürchtet

Die Befürchtung vor dem 11. Mai: 10 bis 20 Prozent der Lehrpersonen an den Volksschulen könnten zu Hause bleiben, wenn der Unterricht nach der Corona-Pause wieder startet. Dies, weil sie zu Risikogruppen gehören. Diese Lehrer müssten durch Stellvertretungen und Studierende der Pädagogischen Hochschulen ersetzt werden, hiess es.

Nun zeigt sich: Die Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Im Kanton Solothurn liegen die Ausfälle bei unter 5 Prozent, heisst es beim Volksschulamt. Man sei positiv überrascht.

Im Kanton Aargau hat das zuständige Departement keine Zahlen dazu. Man habe aber den Eindruck, dass der Schulbetrieb gut laufe. Ein Anzeichen dafür: Vor dem 11. Mai habe es unzählige E-Mails mit Fragen von Schulen gegeben. Nach dem Schulstart seien diese Anfragen schlagartig zurückgegangen.

Donnerstag, 14. Mai: «Es gab Betriebe, die praktisch gar nichts umgesetzt hatten»

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das alte Sprichwort gilt natürlich auch bei den Corona-Regeln. Seit Ende April haben im Kanton Solothurn acht Kontroll-Teams rund 240 verschiedene Läden, Restaurants und Coiffeur-Salons überprüft.

Fazit: Die meisten kontrollierten Geschäfte halten sich an die Vorgaben. Doch es gebe auch Ausnahmen, sagt Daniel Morel. Er ist als Leiter der Abteilung Arbeitsbedingungen beim Amt für Wirtschaft und Arbeit für die Kontrollen zuständig. Sieben Betriebe wurden geschlossen. Sechs haben nachgebessert und konnten später wieder öffnen.

Mittwoch, 13. Mai: Viele Fragen und Ideen zu Corona im Kantonsparlament

An der ersten Sitzung des Aargauer Kantonsparlamentes nach zweimonatiger Corona-Pause haben die Politikerinnen und Politiker gestern aussergewöhnlich viele neue Vorstösse eingereicht. Von den fast 40 Anliegen dreht sich rund die Hälfte um die Corona-Pandemie, um ihre Folgen und was der Kanton dagegen machen kann oder soll. Es sind Fragen, wie es nach der Krise mit Heimarbeit in der Verwaltung oder dem Fernunterricht in der Schule weitergehen soll. Daneben gibt es aber auch handfeste Forderungen, zum Beispiel nach mehr finanzieller Unterstützung für Kindertagesstätten oder Vereine, welche die Krise spüren oder nach einem Impulsprogramm, um die Aargauer Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Obwohl einige dieser Massnahmen Probleme betreffen, die gerade hochaktuell sind und betroffene Firmen oder Institutionen die Hilfe baldmöglichst brauchen könnten, werden die zahlreichen Corona-Vorstösse im Aargauer Kantonsparlament ganz normal behandelt. Sie kommen im Spätsommer oder Herbst zur Debatte. Man müsse auch bei diesen Vorstössen die üblichen Regeln einhalten, sie vor der Debatte sorgfältig prüfen und von der Verwaltung bearbeiten lassen, so Grossratspräsidentin Edith Saner. In Eile zu verfallen wäre nicht gut. Saner betont aber, dass in der Zwischenzeit nicht einfach nichts passiert. Die Regierung greife gewisse Anregungen aus den Vorstössen durchaus schon jetzt auf und erarbeite Lösungen – wenn auch ohne plakative politische Diskussion im Parlament.