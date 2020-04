Der SlowUp Hochrhein, an dem jeweils rund 20'000 Leute teilnahmen, wird dieses Jahr nicht stattfinden.

Ab Montag nimmt das Aargauer Strassenverkehrsamt schrittweise den Betrieb wieder auf.

Im Kantonsspital Aarau wurden rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Nur einzelne haben sich im Spital angesteckt.

Grosseinsatz für Solothurner Zivilschutz: Im Kampf gegen das Corona-Virus sind bis jetzt rund 2'300 Diensttage geleistet worden.

Trotz Corona-Regeln treffen sich auf dem zentralen Grenchner Marktplatz Randständige. Deshalb hat die Stadt hier nun ein Alkoholverbot erlassen.

Im Kanton Solothurn dürfen Kitas und Krippen ab dem 27. April wieder ordentlich öffnen. Ein Regelbetrieb ist damit aber nach wie vor nicht in Sicht.

Weitere Informationen

Mittwoch, 22. April: SlowUp Hochrhein abgesagt

Am 21. Juni hätte es wieder so weit sein sollen: Statt Autos und Lastwagen hätten die Strassen zwischen Laufenburg und Stein, den Aargauer Gemeinden an der deutschen Grenze, dem Langsamverkehr gehört, den Fussgängern, Velofahrerinnen, Inlineskatern, etc. Der Anlass, der auf beiden Seiten des Rheines jeweils um die 20'000 Leute angelockt hat, wird dieses Jahr ersatzlos gestrichen, teilen die Organisatoren mit.

Eine Veranstaltung in dieser Grössenordnung könne gemäss Anordnung der Deutschen und der Schweizer Behörden im Juni nicht durchgeführt werden, heisst es weiter. Eine Verschiebung sei nicht möglich, da der Aufwand zu gross wäre, deshalb verzichte man komplett auf den Anlass. Der nächste SlowUp Hochrhein soll im Juni 2021 stattfinden.

Mittwoch, 22. April: Strassenverkehrsamt nimmt Betrieb wieder auf

Ab Montag können im Aargau wieder Fahrzeugprüfungen und -einlösungen vorgenommen werden. An allen Standorten des Strassenverkehrsamtes werde der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen, teilt der Kanton mit. Begleitet wird die Lockerung von einem Schutzkonzept. Vorerst dürfen sich nur eine beschränkte Anzahl Personen in der Schalterhalle am Hauptstandort des Strassenverkehrsamtes in Schafisheim aufhalten.

Weiterhin sistiert bleiben praktische und theoretische Führerprüfungen und die periodischen Kontrolluntersuchungen für SeniorInnen. Hier müsse zuerst der Bund eine Lockerung beschliessen, heisst es in der Mitteilung des Aargaus.

Dienstag, 21. April: Nur wenige Ansteckungen im Spital

Wie gefährlich ist das Corona-Virus für das Pflegepersonal? Zahlen aus China und Italien zeigen, dass teilweise über 10 Prozent der Belegschaft angesteckt worden ist. Auch im Kanton Aargau gibt es positive Fälle, aber lange nicht so viele wie in China oder Italien.

Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Aarau KSA, spricht von 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KSA, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind in den vergangenen Wochen, das entspricht rund 3 Prozent der Belegschaft.

Bei der Hälfte der Infizierten sei man sicher, dass sie sich nicht im Spital angesteckt hätten, bei der anderen Hälfte wisse man es nicht, so Fux. Ansteckungen im Spital seien möglich.

Trotz allen Sicherheitsmassnahmen bleibe ein gewisses Restrisiko. Deshalb wähle man das Personal, das mit Corona-Patienten engen Kontakt hat auch genau aus, betreffend Alter und Vorerkrankungen. Aus diesem Grund habe es bisher noch keinen schlimmen Corona-Fall unter den Angestellten gegeben – es habe sich bisher niemand selber im Spital behandeln lassen müssen.

Dienstag, 21. April: Nur noch einstellig Wachstumszahlen im Aargau

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Aargau stieg am Dienstag um fünf auf 1017. 43 Personen sind zurzeit hospitalisiert, davon werden 18 auf Intensivstationen behandelt und künstlich beatmet, wie aus dem Lagebulletin des Kantonalen Führungsstabs hervorgeht.

Die Zahlen zeigen zudem, dass im Aargau eine weitere Person an den Folgen von Covid-19 verstorben ist. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 29.

Dienstag, 21. April: Grosseinsatz für Solothurner Zivilschutz

Der Zivilschutz im Kanton Solothurn bewältig im Moment seinen grössten Einsatz seit Jahrzehnten. 50 bis 200 Zivilschützer stehen pro Tag im Einsatz, meldet der Kanton Solothurn. Bis heute seien im Kampf gegen das Coronavirus rund 2'300 Diensttage geleistet worden.

Unter anderem unterstütze der Zivilschutz die Spitäler in Solothurn, Olten und Dornach bei ihren Eingangskontrollen, teilte die Staatskanzlei Solothurn am Dienstag mit. Er sei auch beim Aufbau der dezentralen Testzentren im Kanton oder beim Einrichten der ehemaligen Höhenklinik Allerheiligenberg für die Aufnahme von Corona-Patienten beteiligt.

Im Logistikzentrum des Zivilschutzes in Balsthal werde täglich beschafftes Schutzmaterial gelagert und weiterverschickt. Auf diese Weise werde sichergestellt, dass die Spitäler, Arztpraxen, Pflegeheime und Spitexorganisationen mit genügend Schutzmaterial versorgt seien, hiess es weiter. Neben Desinfektionsmittel, Schutzanzügen, Schutzbrillen und Handschuhen würden jeden Tag rund 10'000 chirurgische Hygienemasken verschickt.

Montag, 20. April: Alkoholverbot auf dem Grenchner Marktplatz

Der Marktplatz in Grenchen ist ein beliebter Treffpunkt von Randständigen. Bislang liessen sich diese von den Corona-Regeln nicht gross beeindrucken. Deshalb hat die Stadt nun auf dem Platz zusätzlich zu den geltenden Einschränkungen auch noch ein striktes Alkoholverbot erlassen. Gemäss einer Mitteilung der Stadt gilt das Verbot ab dem kommenden Donnerstag.

Der Grenchner Polizeikommandant Christian Ambühl ist sich bewusst, dass sich die Szene möglicherweise nur verschiebt: «Aber wenn man nichts macht, ist das der schlechtere Weg».

In anderen Städten der Region ist ein Alkoholverbot wegen Corona kein Thema.

Montag, 20. April: Solothurner Kitas dürfen wieder öffnenng>

Der Kanton Solothurn war strenger als andere Kantone. Den Kindertagesstätten und -krippen war wegen Corona nur noch ein Notbetrieb mit höchstens fünf Kindern erlaubt. Das sorgte für Kritik. Nun lockert der Kanton sein restriktives Regime wieder. Die Kitas dürfen ihren Betrieb noch vor den Schulen wieder aufnehmen, nämlich am 27. April.

Claudia Hänzi, Chefin des Amts für soziale Sicherheit, bestätigt einen Bericht der «Solothurner Zeitung». Zur Begründung verweist sie auf die neusten Erkenntnisse des Bundes, wonach Kinder keine grossen Viren-Schleudern sind. Der Kanton werde die Kitas aber überwachen und reagieren, sollte es zu Erkrankungen kommen, stellt Hänzi klar. Und die Kitas müssen strenge Hygiene-Vorschriften einhalten.

In der Praxis gelten nun die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit. Da aber in diesen Weisungen auch von Gruppen mit «idealerweise 5 Kindern» gesprochen wird, ändere sich wohl vorerst nicht allzu viel, meint Marlies Murbach, Präsidentin des Vereins Kindertagesstätten Kanton Solothurn. Es komme darauf an, wie man «idealerweise» interpretiere, und diese Frage sei aktuell noch nicht geklärt.

Montag, 20. April: Weniger Hochzeiten wegen Corona

«Abstand halten» gilt auch auf dem Standesamt. Vielen Heiratswilligen ist das zu wenig romantisch. Etliche Trauungen werden deshalb verschoben. Beim Zivilstandsamt Aarau will jedes dritte Pärchen später heiraten. Beim Zivilstandsamt Lenzburg sind es sogar zwei von drei Hochzeiten, die auf später verschoben werden.

Normalerweise ist Lenzburg beliebt, weil dort die Trauung in den Schlössern der Umgebung stattfinden kann. Aktuell kann man aber nur im ordentlichen Traulokal im Rathaus heiraten – und das nur in viel kleinerem Rahmen.

Sonntag, 19. April: Urs Hofmann kann wieder regieren

Ab Montag kann der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann wieder arbeiten. «Der Genesungsprozess erlaubt Arbeitstätigkeit in vorerst reduziertem Umfang», teilt die Staatskanzlei mit. Hofmann war im März positiv auf Corona getestet worden, Anfang April musste er wegen der Infektion ein paar Tage ins Spital. Nun könne er die Führung des Departements Volkswirtschaft und Inneres wieder übernehmen und an Regierungs- und Kommissionssitzungen teilnehmen. Auch der zeitweise hospitalisierte Regierungssprecher Peter Buri werde am Montag die Arbeit wieder aufnehmen, heisst es weiter.

Samstag, 18. April: Das Cornichon wird im Mai nicht vergeben

Die Oltner Kabarett-Tage vom 6. bis 16. Mai sind abgesagt. Der Anlass mit jährlich tausenden Besuchern könne nicht durchgeführt werden, so die Organisatoren. Er soll wenn möglich im Herbst oder Winter im kleineren Rahmen nachgeholt werden. Man arbeite an einer «Bonsai-Version». Dort soll auch das «Cornichon» vergeben werden, der Schweizer Kabarett-Preis.

Freitag, 17. April: Aargauer Messe AMA nun abgesagt

Zuerst war sie vom März in den Mai verschoben worden: Nun findet die Aargauer Messe Aarau gar nicht statt. Man verschiebe die AMA aufs nächste Jahr, teilt die Messeleitung am Freitag mit. Der Grund dafür sei, dass der Bundesrat Grossveranstaltungen bis auf Weiteres nicht erlaube. Bereits am Donnerstag hatten die Organisatoren des Argovia Fäschts mitgeteilt, dass die Musikveranstaltung nicht stattfindet.

Noch unklar ist, was mit den Veranstaltungen im Sommer und im Herbst geschieht. So schreibt etwa das Heitere Openair in Zofingen auf seiner Homepage, dass das Musikfestival bisher nicht verboten sei und planmässig stattfinde. Man analysiere jedoch die Situation und folge den Empfehlungen des Branchenverbands.

Freitag, 17. April: Aargauer Ärzte verweisen aufs Internet

Ärzte raten immer wieder davon ab, sich selber via Internet eine Diagnose zu stellen. Zu oft liegt «Dr. Google» falsch. Doch nun empfiehlt selbst der Aargauische Ärzteverband, das Internet zu konsultieren. Der «Covid-Guide» ermögliche es den Bürgerinnen und Bürgern, selber eine Ersteinschätzung zu einer möglichen Coronavirus-Erkrankung vorzunehmen, wirbt der Verband.

Präsident Jürg Lareida betont, dass es sich nicht um ein Diagnose-Tool handle. Das Online-Programm sagt nicht, ob jemand an Covid-19 erkrankt ist oder nicht. Es sagt lediglich, ob man zu Hause bleiben, zum Hausarzt gehen, oder den Spital-Notfall aufsuchen soll.

Freitag, 17. April: Aargau startet mit dem Fernunterricht

Am kommenden Montag beginnt für die Aargauer Schüler der Unterricht zu Hause. Im Gegensatz zu anderen Kantonen hat der Aargau damit zugewartet. Er wollte keine Hau-Ruck-Übung, heisst es vom Bildungsdepartement.

Wie die Schulen den Fernunterricht gestalten, ist dabei ihnen überlassen. Die Lehrer können zum Beispiel via Zoom und Skype unterrichten, müssen aber nicht. Der Kanton gibt nur vor, was die Schulen den Kindern inhaltlich vermitteln müssen.