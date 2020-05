Der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband (kgv) und der Gewerkschaftsbund (GBSo) streiten sich um längere Öffnungszeiten für Coiffeursalons.

Der Solothurner Regierungsrat will Startup-Bürgschaften einführen. Er beantragt beim Parlament einen Kredit von 3 Millionen Franken auf 15 Jahre.

Der Kanton Aargau hat 69'000 Schutzkittel und 1 Million Schutzmasken aus China erhalten. Die Zuteilung erfolge wöchentlich und anhand der kantonalen Daten.

Den regionalen 1.Liga-Fussballclubs fehlen durch die Corona-Krise Einnahmen und sie haben Kurzarbeit beantragt.

Montag, 4. Mai: Streit um längere Öffnungszeiten für Solothurner Coiffeursalons

Jetzt sei Flexibilität gefragt. Das findet der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband (kgv) und hat auch gleich eine Idee parat, bei der in der Übergangsphase mehr Coiffeusen und Coiffeure arbeiten könnten. Der kgv findet, Coiffeurgeschäfte sollten im Zweischicht-Betrieb bis abends um 21 Uhr Haare schneiden dürfen. Ausnahmsweise, nur im Mai, damit sie ihre Kundschaft trotz Abstandsregel bedienen können.

Aber der Gewerkschaftsbund des Kantons Solothurn (GBSo) sieht dies anders. «Es kann nicht sein, dass man Ladenöffnungszeiten einfach willkürlich nur für eine Branche erweitert», sagt der Präsident des GBSo, Markus Baumann. Es fehle die gesetzliche Grundlage für eine Verlängerung der Öffnungszeiten so wie sie der kgv vorschlage. «Das Kleidergeschäft, der Physiotherapeut oder wer auch immer würde dann vielleicht auch gerne länger öffnen, so etwas führt zu Wildwuchs.»

Geschäftsführer des Gewerbeverbands, Andreas Gasche, zeigt sich enttäuscht über die ablehnende Haltung des Gewerkschaftsbundes. «Wir hätten gerne eine sozialpartnerschaftliche Vereinbarung gehabt, jetzt muss halt jeder Coiffeur selbst beim Kanton ein Gesuch stellen», so Gasche.

Montag, 4. Mai: Kanton Solothurn will für Kredite von Startups bürgen

Wenn ein innovatives oder technologiebasiertes Startup im Kanton Solothurn zu wenig Geld hat wegen der Coronapandemie, dann bürgt der Kanton bis total 3 Millionen Franken. «Die bisherigen Massnahmen des Bundesrats zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 trugen den spezifischen Geschäftsmodellen von Startups nur bedingt Rechnung», begründet der Kanton den Entscheid in einer Mitteilung.

Der Bund habe das nun angepasst und ermögliche den Kantonen bis zu 35 Prozent eines Kredits zu verbürgen. Der Bund übernimmt dann 65 Prozent. Der Kanton Solothurn sei kein klassischer Startup-Kanton, aber man beantrage beim Parlament einen Kredit von 3 Millionen Franken auf 15 Jahre. Die Höhe der Bürgschaften beträgt pro Startup höchstens ein Drittel der laufenden Kosten des Unternehmens.

Montag, 4. Mai: Schutzkittel und Masken für Heime und Spitex im Aargau

Am Montag ist das vom Kanton Aargau bestellte Schutzmaterial in Aarau eingetroffen. 69'000 Schutzkittel und eine Million Masken hat der Kanton in China bestellt. Sie sind für Spitexmitarbeiterinnen und Pflegeheime gedacht. «Die Versorgung wurde knapp und die Lieferung des Bundes liess auf sich warten», hält der Kanton in einer Mitteilung fest. Deshalb habe man in Eigenregie Schutzmaterial bestellt. Innert zehn Tagen habe das alles geklappt. Produktion und Transport haben total rund 1,4 Millionen Franken gekostet.

Legende: Die Schutzmasken aus China sind beim Zeughaus Aarau angekommen. Bruno von Däniken/SRF

Die Aargauer Spitexorganisationen freuen sich über die Ankunft des Materials. «Wir haben Laborkittel gekauft, die noch verfügbar waren. Wir haben Schutzanzüge von Autospritzwerken gekauft und auch selbst welche genäht. Wir mussten uns zur Decke strecken», sagt Max Moor, Geschäftsleiter des Aargauer Spitexverbands, gegenüber SRF.

Betroffene in Heimen und in Spitexpflege Textbox aufklappen Textbox zuklappen In den Aargauer Pflegeheimen leben gemäss Kanton 6500 Personen. Die Spitex betreut rund 29'000 Klientinnen und Klienten.

Sonntag, 3. Mai: Regionale Fussballclubs haben Kurzarbeit beantragt

Die Schweizerische Fussballliga hat die laufende Saison der 1. Liga abgebrochen. In der Region Aargau Solothurn trifft dies Baden, Wohlen und Solothurn. Ihnen entsteht durch das vorzeitige Saisonende finanzieller Schaden. Allein der FC Baden spricht von mehreren 100'000 Franken an fehlenden Einnahmen.

Die drei Vereine haben Kurzarbeit für ihre Halb-Profis beantragt. Existenzbedrohend sei die Situation jedoch zurzeit noch nicht, heisst es bei den Vereinen. Sie hoffen nun, dass die neue Saison im August wie geplant startet.

Samstag, 2. Mai: Gruppe hat sich trotz Corona versammelt

Die Aargauer Kantonspolizei hat am 1. Mai eine Kundgebung in Bremgarten aufgelöst. Eine Gruppe von 25 bis 30 Personen hatte sich mitten in der Altstadt versammelt. Viele seien vermummt gewesen und hätten versucht eine Bühne aufzubauen, teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Die Personen seien der linkautonomen Szene zuzuordnen.

Sowohl die Kundgebung wie auch die Polizeikontrolle seien aber friedlich verlaufen. Um 18 Uhr konnte die Polizei das Gebiet wieder freigeben. Die Polizei hat die Teilnehmer angezeigt, weil sie gegen die Corona-Vorschriften verstiessen. Zudem wurden Auswärtige aus dem Stadtgebiet von Bremgarten weggewiesen.