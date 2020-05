Campingplatz zu, Stellplatz offen: Statt in der Kulturstadt Solothurn geniessen Wohnmobil-Besitzer ihre Ferien in der Industriegemeinde Gerlafingen. Und nicht nur dort.

Der Aargauer Grosse Rat entscheidet im Juni über die vom Regierungsrat ausgearbeiteten Corona-Massnahmenpakete für Wirtschaft und Kultur (über 300 Millionen Franken).

Die Solothurner Regierung hebt eine ihrer Corona-Verordnungen wieder auf. Bald darf man wieder Unterschriften sammeln.

Weitere Informationen

Freitag, 22. Mai: Überfüllte Stellplätze für Wohnmobile

Luzern, Aargau, Zürich, Zug… aus der halben Schweiz kommen die Wohnmobile, die dichtgedrängt auf dem Stellplatz neben der Badi Gerlafingen stehen. Die Menschen haben am Rand der Solothurner Industriegemeinde ihre Liegestühle aufgestellt und geniessen ein kühles Bier. Badi, Restaurant und Minigolf sind zwar geschlossen, und statt am See liegt man in Gerlafingen neben einer Stromleitung, die Wohnmobil-Freunde lassen sich davon aber nicht die gute Laune verderben.

So wie in Gerlafingen sieht es derzeit auf vielen Stellplätzen aus: sie sind überfüllt. Weil die Campingplätze wie jener an der Aare in Solothurn wegen der Corona-Krise nicht öffnen dürfen, weichen viele Wohnmobil-Besitzer auf Stellplätze aus. Dort gibt es Strom, Wasser und einen Ausguss fürs Chemie-WC, aber keine öffentlichen Toiletten und Duschen. «Wir haben das im Fahrzeug, wir sind autonom», sagt Walter Kern aus Fislisbach AG.

Weshalb Campingplätze immer noch geschlossen sein müssen, versteht Walter Kern nicht. Aber auch er will sich die Stimmung nicht vermiesen lassen. Von Gerlafingen aus fährt er nun halt mit dem Velo nach Solothurn an die Aare: «So bewegt man sich mehr», meint der Aargauer.

Auch wenn die Campingplätze vielleicht doch bald öffnen dürfen: Weil viele Wohnmobil-Besitzer auch im Sommer wahrscheinlich nicht ins Ausland reisen werden, dürften die Stellplätze weiterhin gut frequentiert bleiben.

Mittwoch, 20. Mai: Massnahmenpakete für Wirtschaft und Kultur: Der Aargau plant 450 Franken pro Kopf auszugeben

Der Aargauer Grosse Rat entscheidet im Juni über die Corona-Massnahmenpakete. Mit den Paketen will die Regierung Wirtschaft und Kultur unterstützen. Es geht um rund 300 Millionen Franken. Die Massnahmenpakete sollen mithelfen, die sich anbahnende Krise der Unternehmen und Kulturinstitutionen im Kanton abzufedern, wie der Regierungsrat in der Botschaft festhält. Die Hilfe solle ergänzend zu den Bundesmassnahmen greifen.

Zunächst soll das Parlament Nachtragskredite von knapp 200 Millionen Franken bewilligen. Konkret soll das Parlament zunächst einen Nachtragskredit für den Aufgabenbereich «Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration» von 190 Millionen Franken sprechen. Die zuständige Parlamentskommission bewilligte bereits 150 Millionen.

Beiträge für die Kultur Textbox aufklappen Textbox zuklappen Das Parlament soll zudem für das Massnahmenpaket «Kultur» einen Verpflichtungskredit von 17,48 Millionen Franken freigeben. Der Bund wird rund 8,7 Millionen Franken beisteuern. Konkret soll der Grosse Rat im Aufgabenbereich «Kultur» einen Nachtragskredit von 8,74 Millionen Franken sprechen.

Der Aargau stellt im Vergleich zum Kanton Solothurn mehr Geld bereit. Der Aargau plant Ausgaben von 450 Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Im Kanton Solothurn sind es rund 30 Franken pro Kopf. Ob die Beiträge von den Firmen alle abgeholt werden, ist noch nicht klar. Die Aargauer Regierung geht davon aus, dass die Krise noch länger dauert.

Dienstag, 19. Mai: Wieder mehr Volksrechte in Solothurn

Wegen der Corona-Krise hatte die Solothurner Regierung im März in einer speziellen Verordnung den Stopp von Unterschriftensammlungen beschlossen. Weil auf Bundesebene Unterschriftensammlungen ab dem 1. Juni wieder erlaubt sind, hat die Solothurner Regierung nun die Verordnung am Dienstag wieder aufgehoben.

Die Fristen für zwei Unterschriftensammlungen, die unterbrochen werden mussten, hat die Solothurner Regierung angepasst. Für das Referendum gegen den weiteren Ausbau der Passwangstrasse für 25 Millionen Franken dürfen nun bis zum 29. Juni 2020 Unterschriften gesammelt werden. Und die Volksinitiative «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge» erhält Zeit bis zum 26. Mai 2021, um die nötigen Unterschriften aufzutreiben.

Montag, 18. Mai: Solothurner Beizer wollen Szenen wie in Basel verhindern

Am Wochenende haben Bilder von Nachtschwärmern aus Basel für Aufsehen gesorgt. Auf den Fotos waren feiernde Menschen auf einer bekannten Partymeile der Stadt zu sehen – dicht gedrängt, als ob es keine Corona-Regeln geben würde.

In Solothurn am Landhausquai, wo es viele Bars und Restaurants hat, will man solche Szenen verhindern. Die Betreiber der Bars und Restaurants haben sich dazu abgesprochen.