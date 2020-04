Im Asylzentrum in Selzach (SO) wurden vier Personen positiv getestet. Sie sind nun in abgetrennten Räumen untergebracht.

Die Aargauer Polizei hatte am Wochenende viel zu tun. Sie musste dutzende Personen büssen. Meist hatten sich mehrere Jugendliche versammelt.

Früchte und Gemüse kann man in Olten wieder auf dem Markt kaufen – allerdings in reduzierter Form. Andere Städte in der Region warten noch zu.

Der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann, der seit mehreren Tagen erkrankt ist, wurde geschwächt ins Spital eingeliefert. Regierungsssprecher Peter Buri erlitt einen Rückfall und ist nun ebenfalls im Spital.

Montag, 6. April: Vier Asylsuchende in Selzach (SO) mit Corona infiziert

Im Asylzentrum in Selzach sind vier Asylsuchende am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut der Solothurner Staatskanzlei sind sie in einem separaten Trakt untergebracht. Das gesamte Haus stehe nun unter Quarantäne. Im Asylzentrum leben zurzeit 29 Personen.

Der Kanton Solothurn schreibt weiter, dass in allen Asylunterkünften seit längerem Isolationsbereiche definiert worden seien. Zudem habe man dem Bund beantragt, dass er dem Kanton keine weiteren Asylsuchende zuweist.

Montag, 6. April: Hunderte Personen trafen sich in Würenlos

Die Aargauer Polizei hatte am Wochenende viel zu tun. Wegen des schönen Wetters zog es viele nach draussen. Deshalb musste die Polizei Menschenansammlungen auflösen. So haben sich etwa in der Nacht auf Sonntag bei der Autobahnraststätte Würenlos 300 Personen getroffen. Wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt, mussten sehr viele Verwarnungen ausgesprochen werden.

Bei einigen nützte auch dies nicht. Die Polizei musste dutzende Personen, meist jugendliche Gruppierungen, büssen. Aber auch Geschäfte und Gewerbebetriebe hielten sich nicht an die Vorgaben des Bundes. So musste die Polizei mehrere verwarnen und einzelne sogar anzeigen.

Montag, 6. April: Olten öffnet Wochenmarkt wieder

Ab dem 1. April können die Einwohnerinnen und Einwohner der Solothurner Gemeinde ihr Gemüse und Früchte wieder auf dem Wochenmarkt kaufen. Die Vorschriften sind jedoch strikt. So sind insgesamt nur fünf Marktstände zugelassen, statt wie normal 20 bis 25. Zudem müssen zwischen den Verkäufern und den Kunden Plexiglasscheiben installiert werden. Und die Marktfahrer müssen Desinfektionsmittel bereitstellen. Olten begründet die Wiedereröffnung des Marktes mit der Präzisierung der Bundesregeln.

Olten scheint hier eine Vorreiterrolle einzunehmen. In der Stadt Solothurn bestehe kein Interesse den Markt wieder zu öffnen, heisst es auf Anfrage. Auch in den Aargauer Städten und Gemeinden gibt es vorerst keine Früchte und Gemüse auf den Strassen zu kaufen. Allerdings sind in der Stadt Aarau zurzeit Abklärungen im Gang, wann der Markt wieder geöffnet werden kann.

Freitag, 3. April: Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann im Spital

Der Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, Urs Hofmann (SP), wurde am Freitag auf Grund seiner Coronavirus-Infektion hospitalisiert. Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP) übernimmt nun das Departement als offizieller Stellvertreter, teilt der Kanton Aargau mit. Die Regierungstätigkeit sei damit gewährleistet. Zudem erlitt Regierungssprecher Peter Buri einen Rückfall und ist nun ebenfalls im Spital.

Auch Finanzdirektor Markus Dieth (CVP) hat sich infiziert, bei ihm verläuft die Krankheit bisher aber offenbar milder. Seine Partei teilte kürzlich anlässlich der Nomination für die nächsten Regierungswahlen mit, Dieth habe an der Videokonferenz der Partei teilgenommen und sei guter Gesundheit.

Freitag, 3. April: Werkhof Frick wird zur Isolierstation für kranke Asylbewerber

In Asylunterkünften leben viele Menschen eng beieinander, teilen sich Küche oder Badezimmer. Erkrankt jemand am Coronavirus, kann man ihn in einer Asylunterkunft nicht richtig isolieren. Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP) hat deshalb jetzt entschieden, dass kranke Asylbewerber in einer Container-Anlage auf dem Werkhof Frick isoliert werden sollen.

Bis Ende März hatte der Kanton in einer Halle des Werkhofs Frick eine Asylunterkunft für alleinstehende Männer betrieben. Die Unterkunft wurde planmässig geschlossen. In Absprache mit der Gemeinde nutzt der Kanton den Werkhof nun aber weiter, eben als Corona-Isolierstation. Geplant ist, höchstens 50 Personen dort unterzubringen und zu betreuen.

Es habe bereits zwei Corona-Fälle in Asylunterkünften gegeben, teilte der Kanton Aargau am Freitag mit. Bereits am Montag will er die Isolierstation in Frick einrichten. Die nötigen Bewilligungen will er nachträglich einholen.