Die Klinik Barmelweid oberhalb von Erlinsbach hat 20 Corona-Patienten behandelt oder ist immer noch mit der Therapie beschäftigt. Oft geht es um die Stärkung der Atemmuskulatur.

Am Osterwochenende hat die Aargauer Polizei zahlreiche Verstösse gegen die Corona-Vorschriften festgestellt. Besonders Jugendliche haben sich nicht an die Regeln gehalten. Deshalb gab es zahlreiche Bussen.

Auch die Solothurner Kantonspolizei hatte am Osterwochenende viel zu tun. 30 bis 40 Anrufe pro Tag gingen ein. Dies von Bürgern, die Menschengruppen meldeten.

Falls die Schulen auch nach dem 25. Mai geschlossen bleiben, fallen im Kanton Solothurn die Aufnahmeprüfungen für Gymnasium, Fachmittelschule und Berufsmaturitätslehrgänge aus. Stattdessen sollen angemeldete Kandidatinnen und Kandidaten prüfungsfrei aufgenommen werden.

Dienstag, 14. April: Corona-Patienten in Rehabilitation

Die Rehaklinik Barmelweid oberhalb von Erlinsbach hat bereits 20 Corona-Erkrankte behandelt oder die Therapie läuft noch. In den nächsten Tagen sollen auch Corona-Patienten dazukommen, die lange künstlich beatmet werden mussten. In der Reha gehe es darum, die Muskeln für die Atmung wiederaufzubauen, sagt Thomas Sigrist, Chefarzt der Lungenabteilung der Klinik. Die 20 Patienten bisher seien dabei für die Rehaklinik relativ wenig. Man hatte sich auf noch mehr Corona-Fälle vorbereitet.

Corona-Patienten landen nach dem Spital jedoch nicht nur bei den Rehakliniken, sondern auch bei der Spitex. Diese pflegt die Leute zuhause. Der Aargauer Spitexverband rechnet damit, dass künftig mehr Personen auf die Spitex angewiesen sind. Dies, weil das Coronavirus weitere Senioren schwächen könnte, die bisher nicht auf diese Hilfe angewiesen waren.

Dienstag, 14. April: Junge Grillierer und laute Töfffahrer

Am Osterwochenende hatte die Polizei im Kanton Aargau viel zu tun. Zwar habe sich die Bevölkerung mehrheitlich an die Corona-Vorschriften gehalten, schreibt die Aargauer Kantonspolizei. Trotzdem musste sie rund 300-mal ausrücken. Die Kantonspolizei und die Regionalpolizeien haben auch zahlreiche Personen gebüsst. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene versammelten sich in grösseren Gruppen oder hielten an Grillstellen nicht genügend Abstand zueinander.

Weiter beobachtete die Aargauer Kantonspolizei, dass viele Töfffahrer und junge Männer mit leistungsstarken Autos unterwegs waren. Beides habe Tag und Nacht zu vielen Beschwerden über Motoren- und Auspufflärm geführt. Zudem seien einige Fahrer viel zu schnell unterwegs gewesen. Dies war auch möglich, da es am Osterwochenende weit weniger Verkehr hatte als sonst.

Positiv: Obwohl die Menschen viel zu Hause sind, hat die Kantonspolizei Aargau auch über Ostern keine aussergewöhnliche Häufung Häuslicher Gewalt festgestellt.

Ostermontag, 13. April: Viele Meldungen zu Gruppen

30 bis 40 Meldungen pro Tag im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zählte die Solothurner Kantonspolizei am Osterwochenende. Viele Meldungen betrafen grössere Menschengruppen, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden.

Die Polizei schickte jeweils Patrouillen vorbei, dabei verhielten sich die allermeisten Kontrollierten kooperativ. Nur vereinzelt habe man Bussen ausstellen müssen, sagt Thomas Kummer, Mediensprecher der Kapo Solothurn. Zusätzlich zum normalen Aufgebot waren auch «Corona-Patrouillen» unterwegs, die verschiedene Brennpunkte wie Fluss- und Seeufer sowie Schulhausplätze überwachten.

Samstag, 11. April: Beliebte Ausflugsziele sind abgesperrt

Legende: Abgeriegelter Parkplatz beim Hallwilersee. SRF / Christiane Büchli

Auch wenn das Osterwetter zu Ausflügen animiert, soll man möglichst zu Hause bleiben und Spaziergänge nur in der Nähe unternehmen. Dies die Weisung der Behörden. Um dem Nachdruck zu verleihen sind verschiedene beliebte Ausflugsziele abgesperrt, so z.B. der Esterliturm in Lenzburg oder beliebte Feuerstellen, z.B. in Unterentfelden. Auch Parkplätze beim Hallwilersee sind grossflächig abgesperrt.

Der Egelsee bei Bergdietikon ist zugänglich, allerdings informieren Zivilschützer die Besucherinnen und Besucher über die Regeln, die es nach wie vor einzuhalten gilt, dies teilt die ZSO Wettingen-Limmattal auf Instagram mit.

Donnerstag, 9. April: Solothurner Schüler könnten prüfungsfrei übertreten

Der Kanton Solothurn hat am Donnerstag weitere Richtlinien herausgegeben für den Fernunterricht nach den Frühlingsferien. Mit diesen können die Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht bis zu den Sommerferien planen.

Zudem hat der Solothurner Regierungsrat festgelegt, wie die Schulübertritte geregelt werden sollen. Falls die Schulen über den 25. Mai hinaus geschlossen bleiben, finden keine Aufnahmeprüfungen für Gymnasium, Fachmittelschule und Berufsmaturitätslehrgänge statt. Wer sich für Gymnasium oder Fachmittelschule angemeldet hat, wird prüfungsfrei aufgenommen, unter der Bedingung einer zwölfmonatigen Probezeit. Zur Berufsmatur zugelassen wird, wer das eidgenössische Fähigkeitszeugnis mit der Gesamtnote 5.0 erlangt hat (Wirtschaft + Kaufmann/Kauffrau: 4.5).

Donnerstag, 9. April: Aargauer Fallzahlen vom Vortag korrigiert

Der Aargauer Führungsstab hat die Zahl der Personen, die am Mittwoch wegen Covid-19 im Spital waren, nach oben korrigiert: statt der gemeldeten 56 Patienten, seien 79 Personen hospitalisiert gewesen, heisst es im Lagebulletin vom Donnerstag. Damit ist der Rückgang schwächer als gemeldet.

Zudem ist die Zahl der Corona-Patienten in Aargauer Spitälern auf Donnerstag wieder angestiegen: zur Zeit sind 87 Personen hospitalisiert. Auch die Zahl der bestätigten Fälle im Kanton Aargau hat zugenommen. Es sind 822 bestätigte Fälle, 34 mehr als am Vortag. Bisher sind 17 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (eine Person mehr als am Vortag).

Im Kanton Solothurn sind derzeit 23 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 im Spital, teilte die Regierung an einer Medienkonferenz mit. 282 Personen seien bis Donnerstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zudem sei die Zahl der Todesfälle auf insgesamt fünf angestiegen.