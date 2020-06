Brugg erhält voraussichtlich ein Bundesasylzentrum in den Ländi-Hallen. Es kommt zum Einsatz, wenn es in den anderen Zentren zu eng wird, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.

Für Sportvereine stellt der Bund 150 Millionen Franken bereit. Die Hürden sind aber hoch, regionale Vereine verzichten darum.

In der Schweiz ist erstmals ein Kind nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Baby aus dem Kanton Aargau hatte sich im Ausland angesteckt.

Dienstag, 2. Juni: Bundesasylzentrum in Brugg - wegen Corona

Brugg erhält voraussichtlich ein Bundesasylzentrum. Das hat das Staatssekretariat für Migration in Absprache mit dem Kanton Aargau und der Stadt Brugg entschieden. Das Zentrum in den Motorfahrzeugdienst-Hallen Ländi soll bei Bedarf zum Einsatz kommen, vor allem wenn es in den anderen Zentren zu eng wird, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.

Die Hallen werden bei Bedarf ab Juli genutzt, und stehen maximal drei Jahre zur Verfügung.

Dienstag, 2. Juni: Positive Geschichten zur Stellensuche während Corona

Das Programm Tandem 50 plus unterstützt ältere Stellensuchende mit Mentorinnen oder Mentoren. Seit fünf Jahren läuft das Programm im Aargau. 270 Personen haben bis Ende 2019 an dem vom Kanton Aargau finanzierten Programm teilgenommen, drei Viertel haben wieder eine Stelle gefunden.

Positives gäbe es auch aus der Corona-Krise: Mehrere Personen aus unserem Programm hätten während der Corona-Krise eine Stelle gefunden, sagt Programmleiterin Brigitte Basler. «Vielleicht herrscht in dieser Zeit eine höhere Bereitschaft, neue Angestellten gut zu betreuen. Ich habe nur Gutes gehört.»

Montag, 1. Juni: Breitensport holt kaum Bundes-Millionen ab

Weil der Breitensport aufgrund von geschlossenen Sportanlagen teilweise hohe Einbussen verzeichnet, hat der Bundesrat als Entschädigung 150 Millionen Franken gesprochen. Die Freude darüber ist bei den regionalen Vereinen klein. Um Anspruch auf einen Teil des Geldes zu erheben, müssen sie belegen, dass sie in existenziellen Nöten sind. Diese Auflage erfüllt kaum ein Verein.

Trotz hoher Einbussen aufgrund von abgesagten Sportkursen oder fehlenden Eintritts-Einnahmen, können sich Vereine wie der HSC Suhr Aarau, Volley Schönenwerd, Aarefisch Aarau oder FC Solothurn ohne finanzielle Unterstützung vom Bund über Wasser halten. Löhne von Spielern etwa können mit Kurzarbeit und Einbussen mit noch laufenden Sponsorenverträgen aufgefangen werden.

Auch wenn die Hürde für Bundesgelder hoch ist, zeigen die Sportvereine Verständnis. Etwa beim Aarefisch Aarau, der aufgrund abgesagter Schwimmkurse mehrere 10'000 Franken Einbussen hat und gerne Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen würde, versteht man, dass der Bundesrat zurückhaltend ist.

Erst in einigen Monaten zeigt sich dann, wie gross die Ausfälle durch allenfalls abspringende Sponsoren oder erneute Verschärfungen der Massnahmen sind.

Freitag, 29. Mai: Baby nach Coronavirus-Infekt gestorben – Ursache unklar

An der Medienkonferenz des Bundesrats vom Freitag wurde bekannt: In der Schweiz hat es nach einer Corona-Infektion zwei weitere Todesfälle gegeben, darunter auch ein Kind aus dem Kanton Aargau. «Ein trauriges Ereignis», sagte der neue Leiter der Sektion Übertragbare Krankheiten des BAG, Stefan Kuster, vor den Medien. Der Säugling aus dem Aargau hatte sich im Ausland angesteckt.

Das Baby hatte gemäss der Aargauer Kantonsärztin eine «schwerste Hirnentzündung». Es sei per Rega ins Kinderspital Zürich geflogen worden. Am Dienstag, 26. Mai sei es verstorben. Die Hirnentzündung könne durch viele Viren verursacht werden, so die Kantonsärztin weiter. Es sei noch nicht klar, ob das Kind wirklich an den Folgen des Coronavirus verstorben sei. Die Untersuchungen laufen.

Weiter wurde bekannt, dass sich in Basel zwei Kinder mit dem Coronavirus angesteckt haben. Rund 70 Personen werden deshalb in Quarantäne gesetzt.

Freitag, 29. Mai: Super und Challenge League spielen weiter – FC Aarau freuts

Die Spiele werden ab dem Wochenende vom 19./20./21. Juni mit Geisterspielen fortgesetzt, das hat die Swiss Football League entschieden. Der FC Aarau (Challenge League) hat immer betont, wie wichtig für ihn die Fortsetzung des Spielbetriebs ist. Auch ohne Zuschauer lässt sich nämlich Geld verdienen, dank Fernsehgeldern, zum Beispiel.

Der FC Aarau rechnet damit, dass die Fortsetzung der Spiele bis zu 300'000 Franken günstiger kommt als ein Abbruch der Saison. Sportlich gesehen ist der FC Aarau auf Rang 8, also näher am Abstieg als am geplanten Aufstieg. Die unteren Ligen spielen aber nicht weiter, das bedeutet, dass aus der Challenge League niemand absteigen wird.