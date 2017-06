Der Stadtrat muss sparen und hat deshalb die Leistungsvereinbarung mit dem bekannten Konzertlokal gekündigt.

Das Kulturt- und Konzertlokal Nordportal ist über die Stadt Baden und den Kanton Aargau hinaus bekannt. Jedes Jahr spielen hier bekannte und neue Bands, in der Halle wird bis spät in die Nacht gefeiert oder es finden andere Kulturveranstaltungen statt.

«Das Nordportal macht zu»: Diese Nachricht hat sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer in der Stadt Baden verbreitet. Ganz richtig ist sie wohl nicht, denn ob das Lokal schliessen muss, ist noch nicht sicher. Aber Fakt ist: Der Stadtrat hat die Leistungsvereinbarung mit dem «Nordportal» gekündigt und diesen Entscheid den Betreibern am Donnerstag kommuniziert.

Die Leistungsvereinbarung besteht darin, dass die Stadt einen wesentlichen Teil der Miete für die Halle übernimmt. So ist es den Betreibern möglich, auch kulturelle Anlässe zu organisieren, die nicht selbsttragend sind. Mit der Kündigung der Leistungsvereinbarung verliert das «Nordportal» nun rund 200’000 Franken pro Jahr.

Schmerzhafter Entscheid für Stadtammann

Es sei ein sehr schmerzhafter Entscheid, sagt Stadtammann Geri Müller gegenüber Radio SRF. Und er sei keineswegs so zu verstehen, dass das «Nordportal» schlecht arbeite. «Ganz im Gegenteil», sagt Müller. «Wenn dies der Fall wäre, hätten wir bereits in früheren Sparrunden Beiträge gestrichen.»

Der Stadtammann begründet die Kündigung der Leistungsvereinbarung mit dem Sparauftrag des Einwohnerrates. Dieser hat bereits vor längerer Zeit beschlossen, dass der Nettoaufwand der Produkte gleich null sein muss über die ganze Legislatur. Konkret heisst das, dass die Stadt Baden über die Jahre 2014 bis 2017 pro Jahr nicht mehr ausgeben darf als im Jahr 2014. Weil sich abzeichnet, dass dieses Ziel bis jetzt verfehlt wird, muss der Stadtrat nun voll auf die Sparbremse treten.

Auch andere Abteilungen werden mehr sparen müssen

Geri Müller betont: «Es werden auch in allen anderen Abteilungen noch schmerzhafte Entscheide fallen.» Den Entscheid, die Leistungsvereinbarung mit dem «Nordportal» zu beenden, habe man frühzeitig gefällt und kommuniziert, weil nur so die Kündigungsfrist eingehalten werden könne. Ausserdem wolle man den Betreibern genügend Zeit geben, um sich auf die neue Situation einzustellen.

Und warum sparen nur beim «Nordportal» und nicht auch bei anderen Kulturinstitutionen in Baden? Stadtammann Geri Müller: «Wenn man überall ein bisschen abzwackt, tut das vielen weh und bei vielen Institutionen ist dann vielleicht der Betrieb infrage gestellt. Der Stadtrat hat den Entscheid der Abteilung Kultur als richtig erkannt und unterstützt ihn.»