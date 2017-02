Schuhproduktion im Aargau Das Schuhwerk für DJ Bobo ist «Made in Switzerland»

Heute, 18:40 Uhr

Bruno von Däniken

Zwei der letzten Schweizer Schuhersteller finden sich im Kanton Aargau: Künzli Schuhe in Windisch und Fretz Men in Fahrwangen. Beide Firmen sind in Familienbesitz, stellen aber unterschiedliche Produkte her. Ein Besuch liefert Einblick in die moderne Form eines alten Handwerks.