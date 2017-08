Für die Jahre 2018 bis 2021 rechnet die Regierung mit Rechnungsabschlüssen im Bereich einer schwarzen Null.

Die Aargauer Kantonsfinanzen sind in Schieflage geraten. Es gibt ein strukturelles Defizit in der Grössenordnung von bis zu 250 Millionen Franken jährlich. Dieses soll beseitigt werden. Der am Freitag präsentierte Finanzplan der Regierung zeigt: Das ist möglich.

Im Mai hatte die Regierung ihre Pläne vorgestellt, wie die Finanzen wieder ins Lot gebracht werden sollen. Zum einen wird kurzfristig gespart. Zum anderen sind mittel- und längerfristig Reformen geplant. Und ab 2019 ist eine Steuererhöhung vorgesehen. Darüber muss der Grosse Rat beim Budget 2019 befinden.

Im regierungsrätlichen Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2021, der am Freitag vorgestellt wurde, haben die kurz- und mittelfristigen Massnahmen sowie ein Teil der Reformvorhaben jetzt bereits Spuren hinterlassen. Die Pläne der Regierung scheinen also zu wirken. Die Regierung rechnet schon ab 2018 nicht mehr mit roten Zahlen, sondern mit ausgeglichenen Rechnungsabschlüssen.

Mehr Lohn fürs Personal

Die aktualisierten Prognosen lassen die Regierung also etwas gelassener auf kommende Rechnungsabschlüsse blicken. Mehr noch: Die Regierung will dem Staatspersonal nach drei Nullrunden für 2018 eine Lohnerhöhung von einem Prozent gewähren, hat Finanzdirektor Markus Dieth am Freitag angekündigt.

Die Kantonsangestellten sollen mehr verdienen, obwohl der Gesamtaufwand im Budget 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent steigt. Ein besonders grosses Aufwandwachstum ist weiterhin in der Spitalfinanzierung zu verzeichnen.

Für 2018 rechnet die Aargauer Regierung mit einem stabilen und robusten Wirtschaftswachstum. Sie geht von einem realen Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 1,8 Prozent aus.

Die Steuererträge gehen allerdings 2018 gemäss Berechnungen der Regierung sowohl bei den natürlichen auch bei den juristischen Personen vorerst zurück.