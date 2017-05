Eine Risikoanalyse des Kantons kommt zum Schluss: Es ist nicht nötig, die Hauptstrasse in einen Tunnel zu verlegen.

Das Risiko eines Unfalls zwischen Flugzeug und Auto sei «vernachlässigbar». Das ist das Resultat einer Untersuchung, die der Kanton Solothurn in Auftrag gegeben hat.

Die Ausgangslage

Gleich neben dem Flughafen Grenchen verläuft eine Hauptstrasse (Archstrasse). Auf dieser fahren pro Tag fast 22'000 Fahrzeuge. Nicht selten stehen sie auf der Strasse, weil der Verkehr während der Spitzenzeiten oft stockt.

Die Strasse wird im Jahr von 51'000 Flugzeugen überflogen. An Werktagen im Winter sind es ca. 120 Flugzeuge. Im Sommer ca. 190. Die Hauptstrasse liegt in der Anflugachse der Flugzeuge aus Westen. Fliegt ein Flugzeug zu tief an, könnte es mit den Autos kollidieren.

Eine Kollision ist auch möglich, wenn ein Flugzeug Richtung Osten startet. Nämlich dann, wenn es nicht hochkommt und die Piste überrollt.

Tunnel nicht nötig

Das Risiko von Unfällen besteht also. Doch wie gross ist es tatsächlich? Besteht Handlungsbedarf? Diese Fragen liess der Kanton mit einer Risikoanlyse klären. Das Resultat: Das Risiko sei «vernachlässigbar», teilt die Staatskanzlei am Montag mit.

« Die Kosten für eine Untertunnelung wären unverhältnismässig hoch. » Kanton Solothurn

Damit ist auch schon die Antwort gegeben auf die in der Region Grenchen immer wieder gestellte Forderung, die Archstrasse müsse im Bereich des Flughafens in einen Tunnel verlegt werden aus Sicherheitsgründen. Für den Kanton kommt diese Lösung nicht infrage.

Eine Untertunnelung würde 76 Millionen Franken kosten. «Diese Kosten – allein zur Reduktion eines sehr kleinen Risikos – wären somit unverhältnismässig hoch», steht in der Mitteilung des Kantons. Es gebe auch andere Flughäfen, in deren Nähe wichtige Strassen verlaufen, führt der Kanton weiter aus. Die Situation in Grenchen sei nicht aussergewöhnlich.