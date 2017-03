Die Basler Sicht

Das Basler Erziehungsdepartment erklärt das schlechte Abschneiden des Stadtkantons mit dem vergleichsweise hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern (> 50 Prozent). Ebenfalls ist der Anteil an Kindern, die sozial benachteiligt sind, weitaus höher als in den Nachbarkantonen.