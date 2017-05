Zum ersten Mal ist schwarz auf weiss zu sehen, welche Solothurner Poststellen weiter bestehen und welche eine unsichere Zukunft haben. Die Post garantiert 23 Filialen bis ins Jahr 2020. Bei 21 Filialen wird geprüft, ob sie anderen Lösungen weichen müssen.

Das Wichtigste in Kürze

Die Post betreibt im Kanton Solothurn 44 eigene Filialen .

. Bei 21 dieser Filialen ist die Zukunft ungewiss .

dieser Filialen ist die . 23 Filialen sind bis 2020 garantiert .

Filialen sind . Es soll immer ein Ersatzangebot geben.

Gefährdete/gesicherte Poststellen im Kanton Solothurn Filiale wird überprüft

Filiale garantiert bis 2020

Bättwil Balstahl Bettlach Bellach Däniken Biberist Deitingen Breitenbach Dulliken Derendingen Erlinsbach

Dornach Etziken Egerkingen Flumenthal Gerlafingen Fulenbach Grenchen Gunzgen Hägendorf Kappel Lohn-Ammansegg Kriegstetten Lostorf Langendorf Matzendorf Messen Nunningen Mümliswil Oensingen Niedergösgen Olten 1

Selzach Olten Hammer

Solothurn Weststadt

Reidholz Solothurn 1 (Bahnhof)

Schönenwerd Solothurn Altstadt

Solothurn Stadt

Subingen Trimbach Wangen bei Olten

Zuchwil

Jeder Einzelfall werde sorgfältig geprüft, heisst es in der Mitteilung der Post vom Donnerstag. Das Angebot an Poststellen werde auch über die Gemeindegrenzen hinaus betrachtet. So werde man etwa mit mehreren Gemeinden im Niederamt das Gespräch suchen, um die Versorgung der Region zu planen.

Wenn die Poststelle in einer Gemeine geschlossen wird, soll das Angebot wenn möglich vor Ort weiterbestehen. Im Vordergrund stünden dabei sogenannte Partnerfilialen. Etwa, dass das Angebot der Post im Dorfladen integriert wird. Ersatzlos werde keine Poststelle geschlossen, verspricht die Post.

Bis im September 2017 soll zudem das Angebot in Gemeinden ausgebaut werden, wo es bereits Partnerfilialen gibt. Dort soll es künftig möglich sein, Bareinzahlungen an der Haustüre zu tätigen. Geprüft wird auch das Angebot für Pendler, zum Beispiel mit zusätzlichen Post-Automaten.