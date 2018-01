Zweiter Mörder kommt freiwillig zurück in die Schweiz

Der zweite Mörder im Mordfall Oensingen ist in der Schweiz zurück, freiwillig.

Der kosovarisch-schweizerische Doppelbürger hatte zusammen mit seinem Sohn zwei Personen im Jahr 2012 erschossen und wurde deswegen verurteilt.

Er tritt seine Strafe von 17 Jahren an, teilt der Kanton Solothurn am Freitag mit.

Der Mann hatte den Behörden seine Rückkehr bereits Anfang Jahr kommuniziert, schreibt der Kanton Solothurn in einer Mitteilung weiter. Am 17. Januar sei er nach angekündigter Einreise ohne Gegenwehr am Flughafen Zürich verhaftet worden sein.

Doppelmord Oensingen Im Juli 2012 wurden auf einem Hof in Oensingen Vater und Sohn einer kosovarischstämmigen Familie erschossen. Ein weiterer Mann wurde verletzt. Gestanden hat die Tat ein Mann, dessen Schwester auf dem Hof in Oensingen lebte. Sie war die Frau des jüngeren Opfers. Neben ihrem Bruder wurde auch ihr Vater wegen Mordes verurteilt.

Bei der undurchsichtigen Familienfehde zwischen zwei ursprünglich aus dem Kosovo stammenden Familien waren zwei Männer am Abend des 5. Juli 2012 auf dem Vorplatz ihres Wohnhauses in Oensingen mit mehreren Schüssen niedergestreckt worden.

Der Vater war bei der damaligen Verhandlung vor Obergericht abwesend. Während Ferien in seiner Heimat Kosovo habe er Herzprobleme bekommen, machte der Mann geltend. Er will nicht geschossen haben. Aber für das Obergericht war klar: Es war Mord. Das Amtsgericht hatte ihn im Dezember 2016 zu 17 Jahren verurteilt.