Schweizer Hilfswerke Ein Zofinger Schiffscontainer mit Medizin für Syrien

Heute, 15:26 Uhr

Der Aargauer Verein «Volunteers for Humanity» hat in den vergangenen Wochen über 60 Tonnen Winterkleider für Flüchtlinge gesammelt. Parallel zur grossen Kleideraktion wurden medizinische Hilfsgüter gesammelt, welche nun in einem Schiffscontainer nach Syrien geschickt werden.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 1:03 Uhr, hahw;ulrs