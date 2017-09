Wildschweine sind im Kanton Aargau üblicherweise nördlich der Autobahn A1 unterwegs – und richtet mitunter grosse Schäden an den

landwirtschaftlichen Kulturen an. Die Schäden an den landwirtschaftlichen Kulturen belaufen sich jährlich auf rund eine halbe Million Franken.



Im Aargau werden daher pro Jahr zwischen 500 und 1500 Wildschweine erlegt. Das ist keine einfache Arbeit für die Jäger, denn die Wildschweine sind ziemlich kluge Tiere.



Auf den Wald haben die Wildschweine gemäss Kantonsbehörden einen positiven Einfluss. Die Wühlaktivitäten sorgen dort für ein gesundes Bodenklima, fördern das Keimen von Baumsamen und erhöhen die Artenvielfalt. Zudem werden Tierkadaver durch die allesfressenden Wildschweine schnell «entsorgt».