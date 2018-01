Der US-amerikanische Stürmer Tim Stapleton verlässt den EHC Olten. Auf eigenen Wunsch, aus "persönlichen Gründen".

Tim Stapleton verlässt den EHC Olten. Dies teilte der Verein heute Vormittag mit. Der US-Amerikaner, der auf diese Saison hin von Spartak Moskau nach Olten wechselte, habe die Clubleitung gestern um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

«Die beiden Seiten, Club und Spieler, sind daraufhin in offenen Gesprächen zum Schluss gekommen, dass eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen in der aktuellen Situation die beste Lösung ist», heisst es in der Medienmitteilung des EHC Olten. Der 35-Jährige fühlte sich «aus persönlichen Gründen» nicht mehr im Stande, die restliche Vertragszeit mit vollem Engagement zu erfüllen.

Mit McClement und Ihnacak

Stapleton wird in der Medienmitteilung des EHCO wie folgt zitiert: «Ich danke dem EHC Olten für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und wünsche dem Club für den Rest der Saison das Allerbeste.»

Das Engagement beim EHC Olten war bereits das dritte von Stapleton in der Schweiz. Er spielte zuvor beim EHC Biel und beim HC Lugano. Diese Saison bestritt er für den EHC Olten 29 Spiele, er erzielte 9 Tore und verbuchte 12 Assists.

Trotz dem Abgang von Stapleton wird der EHC Olten morgen beim Heimspiel gegen den HC Ajoje mit zwei Ausländern antreten. Der vor Wochenfrist neu verpflichtete Italokanadier Brian Ihnacak ist ab sofort einsetzbar, teilte der EHCO mit. Er wird zusammen mit dem Kanadier Jay McClement - der auch am Spengler Cup spielte - das EHCO-Ausländerduo bilden.

Alban Rexha kommt

Der EHC Olten hat für die kommende Saison 2018/2019 einen neuen Stürmer verpflichtet: Alban Rexha kommt von Chur zum EHCO an. Rexha stammt aus dem Nachwuchs der SCL Tigers und debütierte mit 18 Jahren in der National League, wurde später aber von einem Kreuzbandriss gestoppt.

Der 25-jährige ist der erste Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, der in der National League ein Tor erzielt hat. Sein Einjahresvertrag beinhaltet eine Cluboption für eine weitere Saison.