Der 20-jährige Aargauer Schwinger Nick Alpiger gewann am Baselstädtischen Schwingfest sein erstes Kranzfest.

Der junge Aargauer Schwinger Nick Alpiger gewann am Baselstädtischen Schwingfest in Riehen sein erstes Kranzfest. Im Schlussgang bezwang der 20-jährige Aargauer und Neueidgenosse Routinier Bruno Gisler mit einem Konter und Überdrücken am Boden.

Solothurner Schwinger Gisler wurde der Vorzug gegenüber Andreas Döbeli für den Schlussgang gewährt, beide hatten nach fünf Gängen die gleiche Punktzahl aufgewiesen.

Hinter Alpiger klassierte sich der Eidgenosse Christoph Bieri, Schlussgangverlierer Gisler blieb der dritte Schlussrang gemeinsam mit Döbeli.