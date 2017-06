Heute um 13:37 startet die Tour de Suisse zur dritten Etappe. Startort ist Menziken im Aargauer Wynental. Von hier aus umrunden die Radrennfahrer den Hallwilersee und durchfahren um etwa 14:15 Uhr den Startort Menziken erneut, um dann Richtung Emmental und Bern weiterzufahren.

Das Dorf ist bereits warm-gefeiert. So stieg am Wochenende das Dorffest mit dem Motto «Mänzike get Vollgas». Verschiedene Bands und ein Jugendchor aus der Region sind aufgetreten.

Für den Anlass sind auch zahlreiche Vereine und der Zivilschutz im Einsatz. Sie sorgten dafür, dass am Montag wieder alles bereit war für das grosse Volksfest, den Start der dritten Etappe der grossen Tour de Suisse.

Am Mittag war die Stimmung noch gemächlich, nur wenige Schaulustige säumten die Rennstrecke. Der grösste Teil des Publikums war in einem der zahlreichen Festbeizen im Dorfkern am Essen. Im Rahmenprogramm sind in Menziken ein Kavallerieschwadron und historische Radfahrer sowie die Reitermusik Gunzwil zu sehen.