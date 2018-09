Im neuen Semster starten an der Fachhochschule Nordwestschweiz rund 4000 junge Frauen und Männer.

Der Campus Muttenz nimmt den Betrieb auf. Es ist der dritte Campus nach Brugg-Windisch und Olten. Auch Solothurn ist ein wichtiger Standort.

Legende: Studierende an der FHNW Stichtag zur Erhebung der Anzahl Studierender ist immer der 15. Oktober eines Jahres. Jahresberichte 2006 bis 2017

Die Fachhochschule verfolgt die Strategie, ihre Aktivitäten an zentralen Standorten zu bündeln. Dieser Prozess ist in Brugg-Windisch und in Olten bereits abgeschlossen. Dort wurden die in vielen Gebäuden verteilten Räume der FHNW in Neubauten (Campus) zusammengefasst.

Am Montag nahm nun auch der Campus Muttenz den Betrieb auf. 4500 Studentinnen und Studenten bevölkern jeden Tag das Gelände. Eine Herausforderung für die Zubringer, z. B. die SBB, die in dieser Region schon vorher mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen hatte.

Deshalb hat die FHNW die Unterrichtszeiten gestaffelt angesetzt. Von den vier Hochschulen an diesem Standort beginnen zwei zur halben und zwei zur vollen Stunde. So kommen die Studierenden auch in der Mensa besser aneinander vorbei.

Imposant ist die Entwicklung der Zahlen: Heute besuchen doppelt so viele Studierende die FHNW wie noch vor zehn Jahren. Und die Leitung der Hochschule ist der Ansicht, die Zahlen würden in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Sie will allerdings nicht noch weiter bauen, sondern die bestehenden Gebäude möglichst optimal auslasten.